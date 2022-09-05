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【電動車】理想汽車挫近3%　理想ONE突傳即將停產　理想客服：理想L8是理想ONE的替代品

股市 10:59 2022/09/05

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理想ONE突傳即將停產　理想客服：理想L8是理想ONE的替代品

理想汽車 （02015） 旗下的理想ONE網傳將在近期降價2萬元銷售，並將在下個月停產，疑為即將上市的理想L8鋪路。據內媒最新引述理想客服指，理想L8將是理想ONE的替代品，完成換代後，理想ONE將不會再生產。

理想汽車今日曾挫7%，低見101.2元，現跌2.8%，報105.9元。

中資電動車新勢力洗牌，一文看清8月交付數據【下一頁】

除確認停產傳聞外，報道引述客服指，目前理想L8暫定於今年11月上市，同月開始交付，但理想ONE的停產日期還未有具體通知。而理想ONE的降價銷售則是針對不同時期市場情況，對銷售政策進行的調整，屬於正常的商業行為。

內地不少理想ONE買家不滿調整，指理想汽車在銷售時沒有提及理想ONE將升級換代調整，以及降價等事宜，並且在車主諮詢時亦表示沒有相關計劃。不少車主在投訴平台上以「存在欺騙銷售問題」為由集體投訴理想汽車。

理想ONE是理想汽車推出的第一款商業化增程式電動汽車車型，在2019年11月開始量產理想ONE。不過，根據今年8月份的電動車銷售數據，理想8月份合共交付4571輛車，按年減少52%。

【理財要貼地】輸完港股輸美股？譚智樂建議做美元定存　1個月賺息逾2萬港元！

相關文章：【汽車新勢力】理想汽車據報招攬前華為軟件副總裁謝炎加入　料主力推動自研芯片落地

【分析｜電動車】瑞銀：理想One或與L9互為競爭　削今年兩成出貨量

記者：梁安琪

港股 銷售 汽車 電動車 理想汽車—W（02015）

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