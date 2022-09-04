英家庭平均實質收入料少逾2.7萬 多300萬人成貧戶

英國早前大幅提升能源價格上限，民眾生活更加困難。當地有研究顯示，按照現時趨勢，明年底英國家庭購買力將平均減少3,000英鎊。能源開支不緬斷上升下，研究估計家庭實質收入縮水一成，再多300萬人成為貧困戶。

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英國智庫決議基金會（The Resolution Foundation）最新研究指出，普通家庭實質收入在未來兩年內下跌3,000英鎊（約2.7萬港元）。調查通脹後的實質收入預計會持續減少，直至明年年中。

生活水平亦相應降低，2022至23財政年度估計降5%，下一年度進一步減少6%。數字連續兩年下跌，情況之嚴重甚至超越二戰期間。基金會指出，英國實質薪金陷入長達20年停滯，箇中不止因為最近的高通脹，而是主要由低生產力導致。

雖然2023年預計通脹率會收縮，實質收入將提升，但研究指升幅只夠填補今明兩年的部分損失。研究推測，2024年實質收入較2019年少7%，相信是有紀錄以來最差的國會任期。

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研究亦指出，由於貧困家庭主要開支用在食物及能源上，因此承受的實質通脹率更高。基金會預計，底層10%英國家庭於10月將面臨15%通脹率。如果政府無措施或經濟環境未改善，研究預期2024年絕對貧窮人數可能會增加至1,400萬，大幅增加300萬。

研究員特里（Lalitha Try）表明，不會有負責任的政府接受到今次預測，扭轉需要更進取的政策。特里表示，政府需要提供價值數十億英鎊的能源支援方案及按10月通脹率在明年增加社會福利。

領導研究的倫敦大學學院健康平等研究所教授馬莫特（Michael Marmot）警告，持續高企的能源費及貧困率上升將有損健康，而且在冰冷房屋長大亦對小朋友有「危險後果」，甚至可能影響成年後的生活。

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責任編輯：吳漢培