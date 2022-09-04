  • 31°C
香港時間 : 2022904日 (週日) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英家庭平均實質收入料少逾2.7萬 多300萬人成貧戶

環球經濟金融 19:30 2022/09/04

分享：

分享：

英國早前大幅提升能源價格上限，民眾生活更加困難。當地有研究顯示，按照現時趨勢，明年底英國家庭購買力將平均減少3,000英鎊。能源開支不緬斷上升下，研究估計家庭實質收入縮水一成，再多300萬人成為貧困戶。

【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」 【下一頁】

英國智庫決議基金會（The Resolution Foundation）最新研究指出，普通家庭實質收入在未來兩年內下跌3,000英鎊（約2.7萬港元）。調查通脹後的實質收入預計會持續減少，直至明年年中。

生活水平亦相應降低，2022至23財政年度估計降5%，下一年度進一步減少6%。數字連續兩年下跌，情況之嚴重甚至超越二戰期間。基金會指出，英國實質薪金陷入長達20年停滯，箇中不止因為最近的高通脹，而是主要由低生產力導致。

雖然2023年預計通脹率會收縮，實質收入將提升，但研究指升幅只夠填補今明兩年的部分損失。研究推測，2024年實質收入較2019年少7%，相信是有紀錄以來最差的國會任期。

英國商會預測經濟連續3季收縮 失業率料升至3.8% 【下一頁】

研究亦指出，由於貧困家庭主要開支用在食物及能源上，因此承受的實質通脹率更高。基金會預計，底層10%英國家庭於10月將面臨15%通脹率。如果政府無措施或經濟環境未改善，研究預期2024年絕對貧窮人數可能會增加至1,400萬，大幅增加300萬。

研究員特里（Lalitha Try）表明，不會有負責任的政府接受到今次預測，扭轉需要更進取的政策。特里表示，政府需要提供價值數十億英鎊的能源支援方案及按10月通脹率在明年增加社會福利。

領導研究的倫敦大學學院健康平等研究所教授馬莫特（Michael Marmot）警告，持續高企的能源費及貧困率上升將有損健康，而且在冰冷房屋長大亦對小朋友有「危險後果」，甚至可能影響成年後的生活。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國通脹危機加劇 多款主食價格按年飆升兩成
2022/09/01
英國通脹危機加劇 多款主食價格按年飆升兩成
【英揆之爭】卓慧思排除能源配給 承諾上台不加徵稅
2022/09/01
【英揆之爭】卓慧思排除能源配給 承諾上台不加徵稅
倫敦租盤有價有市 租客一筆過50萬預交年半租保筍盤
2022/08/31
倫敦租盤有價有市 租客一筆過50萬預交年半租保筍盤
英政府擬售市值逾130億辦公大樓 削倫敦公務員職位
2022/08/30
英政府擬售市值逾130億辦公大樓 削倫敦公務員職位
近4分1英國人冬天打算唔開暖氣 1成計劃借貸付能源費
2022/08/29
近4分1英國人冬天打算唔開暖氣 1成計劃借貸付能源費

你可能感興趣

英國通脹危機加劇 多款主食價格按年飆升兩成
15:28 2022/09/01
英國通脹危機加劇 多款主食價格按年飆升兩成
【英揆之爭】卓慧思排除能源配給 承諾上台不加徵稅
13:00 2022/09/01
【英揆之爭】卓慧思排除能源配給 承諾上台不加徵稅
倫敦租盤有價有市 租客一筆過50萬預交年半租保筍盤
08:05 2022/08/31
倫敦租盤有價有市 租客一筆過50萬預交年半租保筍盤
經濟 社會福利 英國 通脹

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月04日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】扎波羅熱核電廠用後備電纜 澤連斯基斥俄羅斯（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱核電廠用後備電纜 澤連斯基斥俄羅斯（不斷更新）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
倫敦數十人街頭狂毆19歲女子 再闖便利店搶劫（有片）
倫敦數十人街頭狂毆19歲女子 再闖便利店搶劫（有片）
【北溪一號】俄宣布不會如期重開 稱發現漏油情況（第二版）
【北溪一號】俄宣布不會如期重開 稱發現漏油情況（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月04日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月04日 時間19:00）
冬季或現全新新冠變種病毒 歐洲藥品管理局警告
冬季或現全新新冠變種病毒 歐洲藥品管理局警告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款