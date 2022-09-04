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【烏克蘭戰爭】土耳其願協調核危機 核電廠最後一條對外電纜斷連

環球社會熱點 17:21 2022/09/04

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烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近戰事頻生，恐釀全球核災危機。國際原子能機構上周六（3日）表示，扎波羅熱核電廠最後一條對外電纜中斷連接，現時要用後備電纜輸送電力。土耳其政府向俄羅斯表示，願意就核電廠問題擔任協調角色。

IAEA料下周發表核電廠視察報告 2代表留守至戰爭結束 【下一頁】
國際原子能機構（IAEA）上周六指，烏克蘭團隊已知會在扎波羅熱核電廠視察的IAEA專家，繼3條對外電纜失去動力後，核電廠最後一條對外電纜亦中斷連接。核電廠現時要利用後備電纜將所產生的電力輸送至電網、電纜在必要時亦可向核電廠提供後備電力。

IAEA指，6個核反應堆當中，只有一個仍然運行發電，為冷卻系統和其他重要安全設施提供電力。

俄宣布不會如期重開北溪一號 稱發現漏油情況（第二版） 【下一頁】

俄鳥雙方一直指責對方向核電廠發動襲擊。俄羅斯國防部當日表示，烏軍上周五（2日）對設施發動襲擊，試圖奪取核電廠。

土耳其總統辦公室上周六指，埃爾多安（Tayyip Erdogan）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）電話會談時提出，願意協調扎波羅熱核電廠危機。埃爾多安亦與普京討論烏克蘭糧食出口進展，以及在土耳其興建核電廠計劃。

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責任編輯：郭麗明

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