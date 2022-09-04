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【能源戰】G7將對俄羅斯石油價格設上限　俄羅斯：設備故障暫停供氣　歐盟稱已有所準備

環球政經 17:17 2022/09/04

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七大工業國組織（G7）財長上周五在德國舉行峰會，同意對俄羅斯石油實價格設上限，以阻止俄羅斯從中獲利。俄羅斯原本預計3日即恢復北溪一號天然氣供應，但在2日欲設備故障為由，宣布無限期暫停供應；對此歐盟稱已有充分的準備，不怕俄國「斷氣」的舉措。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

G7財長早前在聲明中表示，如果俄羅斯未能按設定的價格上限出售石油，他們禁止為俄羅斯石油和石油產品的海上運輸提供保險和融資。

而俄羅斯本預計在9月3日結束「北溪一號」維護工作，卻在2日以管道設施渦輪機漏油為由，表示在問題解決之前宣布無限期暫停供應。而德國負責製造和保養涉事渦輪機的公司雖質疑俄國的說法，因過往同類事件並未令輸氣管停止運作。

【比亞迪 1211】遭「股神」巴菲特沽貨 公司強調經營一切正常 比亞迪一度急瀉逾13%【見下頁

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對此，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）經濟事務執委Paolo Gentiloni表示，歐盟的天然氣儲量已然充足，已提前達到早前訂下的80%目標，歐盟也制定好節約能源的計畫。

北溪1號是俄羅斯到歐洲最大的天然氣管線，每年可輸送550億立方米的天然氣到德國和西歐國家。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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撰文 : 陳楚琨

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