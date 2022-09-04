【市場拓展】南韓樂天集團拓展零售餐飲業務　在越南建智能物流中心

▲ 韓國第5大企業樂天集團（Lotte）正加速拓展在越南的零售與餐飲業務。（法新社圖片）

韓國第5大企業樂天集團（Lotte）正加速拓展在越南的零售與餐飲業務，越南國家主席阮春福近日會見了樂天集團會長辛東彬，並表示希望樂天可繼續推動越韓經濟合作。

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韓國時報（The Korea Times）報道，辛東彬此行到訪越南，代表樂天集團銳意發展越南這個僅次於韓國與日本的第3重要市場。

收入水準迅速成長成吸引點

樂天購物（Lotte Shopping）的發言人稱，該企正積極在越南和印尼發展業務，越南市場的零售業務成長尤其強勁且仍有相當大的潛力。此外，越南民眾的收入水準迅速成長也是一大吸引之處。樂天更計劃在越南建設一個綜合智能物流中心，並已舉行了奠基儀式，未來將進一步擴大在越南的投資。

現時，樂天集團在越南有270家連鎖快餐店以及15家超市。樂天集團的子公司也在越南首都河內市，以及經濟重鎮胡志明市興建了許多購物中心和大廈。

事實上，近年有不少韓國食品連鎖店瞄準越南市場，紛紛透過創新及高品質的產品和服務來迎合年輕顧客。過去3年，韓國大型食品集團CJ Foodville的泡菜在越南銷售額每年增長3成。

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責任編輯：李智美