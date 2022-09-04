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【MIRROR演唱會】李啟言父望成立「跨部門工作小組」調查事故　楊潤雄：正就改善措施與業界進行商討

理財智慧 16:22 2022/09/04

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MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，其中舞蹈員李啟言至今仍在深切治療部留醫，其父李盛林牧師在最近代禱信透露，醫生評估李啟言的頸椎神經95%不能完全復原；李牧師又表示希望政府成立「跨部門工作小組」，可找出是次事件的來龍去脈，並作出適當的處理和跟進。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日出席活動後會見傳媒時說，勞工處與警方從法例方面調查演唱會事故。

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而康文署則成立了專責小組，就技術問題找出肇事原因，預防、減少或防止危害從業員安全的情況再次發生，該署正就改善措施與業界進行商討。他又說，大家都不願見到事故發生，政府一直關心受傷舞蹈員情況，希望他早日康復。

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撰文 : 陳楚琨

文化體育及旅遊局 李啟言 Mirror 治療 舞蹈 演唱會 康文署 文娛藝術 香港 楊潤雄

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