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【移民澳洲】政府考慮降低薪酬限制 增加臨時技術移民勞動力

環球經濟金融 16:02 2022/09/04

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澳洲政府日前宣布增加3.5萬個移民名額，每年移民名額上限將大增至19.5萬個。近日有當地官員表示，政府考慮下調部分臨時技術移民的薪酬限制，但承認狀況十分複雜，需要與各行業商討。

【移民澳洲】5州首府樓價下跌 悉尼跌幅近40年最大 【下一頁】

澳洲技術及訓練部長奧康納（Brendan O'Connor）周日（4日）表示，政府會研究調整臨時技術移民的薪酬限制。奧康納認為應薪酬限制全面下調，但他未有提出確實金額。奧康納坦承措施十分複雜，需要與各行業良好溝通。

2013年時，澳洲的臨時技術移民薪酬限制定在5.39萬澳元（約28.8萬港元）。根據工黨競選政綱，薪酬限制或提升至6.5萬澳元（約34.7萬港元）。

受新冠肺炎疫情影響，澳洲兩年間失去大量工作假期勞動力及國際學生，當地嚴重缺乏人手。現時澳洲失業率為3.4%，接近50年來低位。

【移民澳洲】大增3.5萬個移民名額 護士工程師短缺 【下一頁】

澳洲內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）上周五（2日）宣布，2022年至2023年度的移民計劃名額上限，由目前的16萬大幅增加至19.5萬個。總理阿爾巴尼塞（Anthony Albanese）表示，政府需要更多永久移民來解決勞動力短缺問題。

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責任編輯：吳漢培

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