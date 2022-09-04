【防疫政策】外媒傳港府目標11月取消入境人士酒店隔離　盧寵茂批惹人誤會政府抗疫方向存矛盾

《彭博》早前引述消息指，港府有意於11月前取消入境人士須酒店隔離措施。醫務衞生局局長盧寵茂今日（9日）撰文批評，報道引致讀者誤以為特區政府在抗疫上內部分裂及有矛盾，他重申問責團隊整體抗疫政策目標一致，會繼續根據疫情發展調整個別措施，以達致精準抗疫。

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盧寵茂表示，作為其中一名抗疫主要問責官員必須澄清，問責團隊對整體抗疫政策一直都是目標一致，將繼續根據疫情發展而調整個別措施，以達致精準抗疫。

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抗疫措施則建基於5個原則，包括：不躺平，持續控制確診數字，更好管理風險和提升應變能力，防止醫療系統超出負荷能力；減重症和減死亡；保護高風險人士，包括一老一幼和長期病患者；以科學精準的方法識別不同風險級別人士以減低管控人數和管控範圍，容許最多的日常活動和涉及的人數；平衡風險和經濟動力，在風險可控的情況下維護民生活動和香港的競爭力。

他又強調，問責團隊對堅守這5項原則都是毫無懸念的，絕無矛盾。

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