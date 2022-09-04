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【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」

環球政治 15:15 2022/09/04

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英國新任首相即將誕生，大熱門卓慧思近日就昂貴的能源費用表態。卓慧思承諾，已準備好應對民眾的高昂能源開支，一旦當選會在首周採取行動。卓慧思更表示，月內將有措施幫助英國經濟。

【英揆之爭】卓慧思排除能源配給 承諾上台不加徵稅 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）周日（4日）向英國媒體表示，明白生活成本危機影響英國所有人，警告困境可能維持數月。若成為下任首相，卓慧思稱將即時採取行動應對生活成本危機。

同時，卓慧思指在上任首周亦會制定更廣泛的經濟增長計劃，讓英國經濟更有彈性及競爭力。卓慧思稱可能會安排經濟委員會協助新財相，並在9月底時財相將有推出相關計劃。

【英揆之爭】卓慧思或升免繳稅入息額 料減增值稅 【下一頁】

卓慧思表明，新政府需作出艱辛決定，確保英國未來秋冬不會再面對今年困境，指自己已準備好為重建英國經濟作出決定。卓慧思亦表示，大多數經濟措施不會有即時效果，但起碼開始行動，希望重建英國經濟﹑降低國家債務及為後代提供未來。

卸任在即的約翰遜（Boris Johnson）則呼籲，所有保守黨人應拋開過去數周競選期間的對立，重新聚焦以國家利益為先，齊心合力共同支持新政府。

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責任編輯：吳漢培

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