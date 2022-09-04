特朗普稱拜登為「國家敵人」狠批言論惡毒分裂美國

美國總統拜登日前發表講話，直接點名前總統特朗普及其支持者威脅美國。特朗普上周六（3日）於賓夕法尼亞州參加共和黨造勢大會時反擊拜登，同樣點名直指拜登才是國家敵人，揚言要在2024年重奪白宮。

拜登警告特朗普極端主義 將損害美國基礎 【下一頁】

拜登（Joe Biden）上周四（1日）在賓夕法尼亞州最大城市費城發表演講，他形容美國平等和民主正遭受攻擊，批評特朗普（Donald Trump）和支持「讓美國再次偉大」（MAGA）的共和黨人代表的極端主義，威脅美國基礎。

特朗普上周六晚上亦現身賓夕法尼亞州Wilkes-Barre市，在集會為兩名共和黨候選人拉票。特朗普斥拜登早前發表身為美國總統有史以來最狠毒、仇恨及最分裂的演講，演講內容充滿仇恨及憤怒，更詆毀7,500萬名美國公民。

特朗普寓所檢獲文件清單公開 部分機密文件與衣服混放 【下一頁】

特朗普更稱拜登是國家敵人，向共和黨支持者強調要奪回美國，揚言在2024年重奪白宮。特朗普重提FBI搜查其加州寓所的行動，批評拜登政府入侵其主要政治對手的家居，嚴重濫用法律。

他又乘機嘲笑拜登當日演講的紅色燈光背景，反問支持者「鍾唔鍾意拜登身後嘅魔鬼紅光」。

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責任編輯：郭麗明