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【著數優惠】麥當勞推43元巨無霸套餐配蛋糕麥旋風　買滿35元或以上獲5元折扣優惠券

理財智慧 14:54 2022/09/04

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由9月5日起，麥當勞會繼續推出33元「新世代Big Mac」超值套餐優惠價回饋顧客，顧客無論於主餐廳或App點餐均能享用此優惠。下星期更會推出「巨無霸套餐配蛋糕麥旋風$43」優惠，全新蛋糕麥旋風將新地混合士多啤梨醬和朱古力醬，再加上蛋糕和Oreo曲奇碎。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

除此之外，下星期一至五McCafé更推出優惠，顧客只需於下午2時後在麥當勞App使用指定電子優惠券，即能以16元享受冰凍宇治焙茶珍珠鮮奶。

另外，由即日起至9月12日，顧客用PayMe於麥當勞餐廳或麥當勞App惠顧滿35元或以上，即獲5元折扣優惠券於下次惠顧時使用。優惠券將於下次在麥當勞餐廳或麥當勞App，惠顧滿35元或以上時自動被使用。

按圖即看更多優惠：

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同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文 : 陳楚琨

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