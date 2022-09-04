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【互聯互通】陳茂波：海外企業證券納入港股通範圍　有利吸引更多優質知名外企到港上市

Hot Talk 14:26 2022/09/04

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財政司司長陳茂波發表網誌，指中證監上周五宣布進一步擴展互聯互通安排，為香港資本市場的深化發展帶來了喜訊，特區政府衷心感謝。

中證監副主席方星海上周表示，將推動把符合條件的在香港主要上市海外企業證券納入港股通合資格證券範圍；研究允許在港股通增加人民幣股票交易櫃檯，以及支持香港推出國債期貨。

陳茂波認為，推動把符合條件、在港主要上市的海外企業證券納入港股通合資格證券範圍，可讓內地投資者在風險可控的環境，透過港股通投資這些海外企業的股票。有助提升這些證券的流通量和估值，吸引更多與內地有密切業務聯繫的優質知名外企到港上市。

已為人民幣股票交易櫃檯技術挑戰做好準備

至於允許在港股通增加人民幣股票交易櫃檯，陳茂波指在降低內地投資者的匯兌風險和成本的同時，也可增加在港人民幣投資工具的選擇，有利深化離岸人民幣市場的流動性和深度。「一隻股票、雙幣選擇」為投資者提供了更大的交易彈性及誘因。在今年初財政預算案中宣布成立的工作小組，已為可能出現的技術挑戰做好準備，包括計劃設立「雙幣股票市場莊家」制度，以及寬免市場莊家相關股票交易的印花稅，以提高以人民幣計價股票的流通量。政府計劃在年內向立法會提交有關的條例草案。

在支持香港推出國債期貨方面，陳茂波稱此舉將為通過「債券通」等渠道投資國債引入另一有效的風險管理工具，連同早前宣布的「利率互換通」，可讓境外投資者對沖人民幣資產息率波動的風險。透過便利香港和海外機構更好管理相關投資風險，有助提升國債市場的流動性並降低買賣差價，進一步擴大國債市場的國際參與度和認受性。

相關文章：

【互聯互通】中證監方星海：推三措施擴中港市場合作　包括將港上市的外國公司納入滬深港通　港交所歐冠昇：將提升中港市場流動性和廣度

【財政預算案2022】港股通股票人民幣計價研究完成　擬免相關莊家交易印花稅

記者：余倩敏

 

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