阿根廷神秘肺炎累計4死 初步認為與退伍軍人桿菌有關

南美國家阿根廷小鎮最近出現不明肺炎個案，至今有11人感染，4人死亡。阿根廷上周六（3日）表示，在其中4名患者的檢測樣本發現退伍軍人桿菌，初步認為今次爆發與退伍軍人桿菌有關，正追查感染源頭。

阿根廷神秘肺炎致3死 症狀似新冠 【下一頁】

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）西北近1,300公里外小鎮圖庫曼（Tucuman）中，一間私家診所爆發不明源頭肺炎，至今有11人感染，3人病情嚴重正在留醫，另4人死亡。死者均患有長期病患，患者亦包括3名醫護人員。

阿根廷衛生部部長維佐蒂（Carla Vizzotti）上周六發聲明指，在4名患者檢測樣本發現退伍軍人桿菌，初步認為爆發是與退伍軍人桿菌有關，已將個案上呈至泛美衛生組織（PAHO）。

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PAHO表示，未來數日將派出一個綜合專家小組前往阿根廷，支持當地衛生部與省級衛生當局積極追查爆發源頭，包括搜集環境樣本，進行風險評估，在與疫情相關的醫療診所採取行動。

退伍軍人桿菌可存活在不同的水源環境裡，最常見傳播途徑是吸入受污染之水點和霧氣而染病，特別是身處醫院、有長期病患或免疫力低患者，以及年長男士有較高患病風險。

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責任編輯：郭麗明