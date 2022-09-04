  • 34°C
香港時間 : 2022904日 (週日) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿根廷神秘肺炎累計4死 初步認為與退伍軍人桿菌有關

環球社會熱點 13:42 2022/09/04

分享：

分享：

南美國家阿根廷小鎮最近出現不明肺炎個案，至今有11人感染，4人死亡。阿根廷上周六（3日）表示，在其中4名患者的檢測樣本發現退伍軍人桿菌，初步認為今次爆發與退伍軍人桿菌有關，正追查感染源頭。

阿根廷神秘肺炎致3死 症狀似新冠 【下一頁】

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）西北近1,300公里外小鎮圖庫曼（Tucuman）中，一間私家診所爆發不明源頭肺炎，至今有11人感染，3人病情嚴重正在留醫，另4人死亡。死者均患有長期病患，患者亦包括3名醫護人員。

阿根廷衛生部部長維佐蒂（Carla Vizzotti）上周六發聲明指，在4名患者檢測樣本發現退伍軍人桿菌，初步認為爆發是與退伍軍人桿菌有關，已將個案上呈至泛美衛生組織（PAHO）。

倫敦20年來350命案懸而未破 5成半死者為亞裔非裔 【下一頁】

PAHO表示，未來數日將派出一個綜合專家小組前往阿根廷，支持當地衛生部與省級衛生當局積極追查爆發源頭，包括搜集環境樣本，進行風險評估，在與疫情相關的醫療診所採取行動。

退伍軍人桿菌可存活在不同的水源環境裡，最常見傳播途徑是吸入受污染之水點和霧氣而染病，特別是身處醫院、有長期病患或免疫力低患者，以及年長男士有較高患病風險。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

冬季或現全新新冠變種病毒 歐洲藥品管理局警告
2022/09/03
冬季或現全新新冠變種病毒 歐洲藥品管理局警告
「細威」美網第3圈止步 淚別球壇感謝姐姐成就自己
2022/09/03
「細威」美網第3圈止步 淚別球壇感謝姐姐成就自己
特朗普寓所檢獲文件清單公開 部分機密文件與衣服混放
2022/09/03
特朗普寓所檢獲文件清單公開 部分機密文件與衣服混放
【烏克蘭戰爭】IAEA料下周發表核電廠視察報告 2代表留守至戰爭結束
2022/09/03
【烏克蘭戰爭】IAEA料下周發表核電廠視察報告 2代表留守至戰爭結束
【北溪一號】俄宣布不會如期重開 稱發現漏油情況（第二版）
2022/09/03
【北溪一號】俄宣布不會如期重開 稱發現漏油情況（第二版）

你可能感興趣

冬季或現全新新冠變種病毒 歐洲藥品管理局警告
17:00 2022/09/03
冬季或現全新新冠變種病毒 歐洲藥品管理局警告
「細威」美網第3圈止步 淚別球壇感謝姐姐成就自己
15:08 2022/09/03
「細威」美網第3圈止步 淚別球壇感謝姐姐成就自己
特朗普寓所檢獲文件清單公開 部分機密文件與衣服混放
14:06 2022/09/03
特朗普寓所檢獲文件清單公開 部分機密文件與衣服混放
傳染病 長期病 疫情 診所 阿根廷 肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月04日 時間14:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄指北溪一號不會如期重開 IAEA料下周初發表報告（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

冬季或現全新新冠變種病毒 歐洲藥品管理局警告
冬季或現全新新冠變種病毒 歐洲藥品管理局警告
倫敦數十人街頭狂毆19歲女子 再闖便利店搶劫（有片）
倫敦數十人街頭狂毆19歲女子 再闖便利店搶劫（有片）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【烏克蘭戰爭】俄指北溪一號不會如期重開 IAEA料下周初發表報告（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄指北溪一號不會如期重開 IAEA料下周初發表報告（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月04日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月04日 時間14:00）
【北溪一號】俄宣布不會如期重開 稱發現漏油情況（第二版）
【北溪一號】俄宣布不會如期重開 稱發現漏油情況（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款