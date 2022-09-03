【解碼｜人民幣滙價】人民幣失守6.9算見逾兩年低位　大行拆解走弱原因　更料今季觸7算

人民幣近期持續貶值，美元兌在岸人民幣、離岸人民幣日前分別跌破6.92和6.93，超過兩年低位，昨（2日）仍分別收報6.9、6.916水平。摩根士丹利（美：MS）預期美元兌人民幣今季試「7算」﹐年底仍在6.9低位徘徊。

摩根士丹利報告指，人民幣在8月15日開始走弱，是因為7月份的經濟數據遜市場預期，讓市場感驚訝，故第一波人民幣走弱是由經濟增長數據疲弱所驅動，第二波人民幣走弱則是美元指數在美聯儲鷹派背景下走高所致。

中國股債俱有資金外流

對於投資者關注為何經常帳與去年般強勁的情況下，人民幣仍正走弱，大摩指，去年下半年中國經濟放緩，美元指數當時走強，但人民幣卻是升值，顯然，人民幣對美元的敏感度在今年是有增加，大摩認為有兩個改變了敏感度規律的因素。其一是過去兩年的雙順差，已變成經常項目有順差，但資本帳出現逆差，其中資本帳方面，於2020及21年錄得資金流入後，中國債市在今年至今出現資金流出，截至今年7月，在美債孳息率高於中國國債、俄烏衝突下，中國的債券外流資金750億美元。股市亦有資金外流，雖然相對較小規模，但也進一步增加壓力。故資本外流使人民幣對美元更敏感。

其二，出口商的外滙兌換率已下降。出口商可能會觀察美元兌人民幣走勢，並就是否將美元兌換成人民幣做決定。隨着人民幣在第二季度的貶值，外滙兌換率已降至30%。此外，該比率還與在岸人民幣和美元的利差相關。較高的美元存款利率，將吸引出口商持有更多美元。換言之，較高的貿易順差沒有轉化為對人民幣的買盤，故減少了對人民幣的流入，增加其對美元的敏感性。

央行的態度亦為人民幣滙價走向關鍵，大摩表示，感覺到人行已採取更為市場化的方式管理貨幣，它可能會讓國際收支來驅動貨幣，而不進行太多干預，這就解釋到人行在去年下半年讓人民幣交易非常強勁，儘管國內增長疲軟的原因。而今年第二季度，當國際收支因投資組合外流而惡化時，人行讓人民幣走弱，但當速度太快時，它就通過削減外滙存款準備金率進行了一些干預。

報告又指，過去一周，人行已連續7天設下了定盤價，是很長時間都沒發生過，認為這是人行發出的明確信號，它希望阻止單向投機，特別是在10月的中共二十大前。大摩認為，人行有意願也有能力打擊單向投機，而只要是在基本面和強勢美元的推動下，人行會樂見人民幣走弱。

美元指數或見112

鑑於大摩對美元看漲，認為美元指數短綫可見112，預計人民幣會維持弱勢，該行的經濟學家修正了對今年第3季美元兌在岸人民幣預測，由原先預計為6.85元人民幣兌1美元，改為7元人民幣兌1美元，而對今年底人民幣滙價的預測，亦由原先預測為6.65，改為6.9元人民幣，因預料中國今年下半年經濟復蘇不盡如人意，且中美之間貨幣政策分歧加大。特別是，鷹派的美聯儲支持美元持續走強，而中國政府於8月中旬恢復了貨幣寬鬆周期，增加了近期人民幣兌美元的貶值壓力。

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編輯：胡學能