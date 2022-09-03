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冬季或現全新新冠變種病毒 歐洲藥品管理局警告

環球社會熱點 17:00 2022/09/03

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新冠肺炎Omicron變種病毒已肆虐全球，惟慶幸其較其他毒株溫和。惟歐洲藥品管理局（EMA）警告，今年冬天或會出現全新新冠變種病毒。但EMA指，現存新冠疫苗應該能有效保護民眾免受重症及死亡的影響。

美FDA批准2款二價疫苗作加強劑 針對BA.5變種  【下一頁】

EMA疫苗主管卡瓦雷里（Marco Cavaleri）周五（2日）於新聞發布會上表示，今年冬天或會出現一個全新變種，並指現時無法估計。EMA表示，今年夏季各地確診人數急增，清楚證明疫情大流行尚未完結。

EMA當日公布一系列建議措施，包括強烈建議民眾於公共交通工具等場所佩戴。EMA同時警告，隨著冬季室內活動的增加，病毒傳播的風險亦會隨之增加。EMA指隨著民眾抗疲勞及各國撤銷防疫限制，病毒變種模式亦或受影響，警告新變種或具備能逃避免疫、傳播速度更快等特點。

美國去年人均預期壽命創25年新低 新冠疫情成主因 【下一頁】

EMA周四（2日）已經批准輝瑞（Pfizer）及Moderna針對Omicron變種的加強劑疫苗。卡瓦雷里表示，當局將為長者、孕婦及醫護等高危人群接種相關假期那估計。但卡瓦雷里敦促民眾不要等待針對現時主流病毒的新冠疫苗，強調原始版本疫苗仍能有效預防重症及死亡。

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責任編輯：李俊儀

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