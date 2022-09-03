  • 32°C
香港時間 : 2022903日 (週六) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新能源車】 多元發展 甲醇汽車有商機

環球政經 19:00 2022/09/03

分享：

分享：

中國政府規範三類新能源車，包括純電動車、插電混合動力車及燃料電池車，並對此三類新能源車作出補貼。其實，新能源車不斷研發，例如現正蘊釀的甲醇汽車正是其中一種嘗試。國內甲醇燃料與甲醇汽車發展已歷40多年。

【吉利175】吉利7月銷量按年升24%至逾12萬部【下一頁

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

2017年，中國科學院提出「液態陽光」概念，即指在生產過程中碳排放極低，或為臨時制的甲醇等液體燃料。近日，吉利控股集團董事長李書福在2022年太原能源低碳發展論壇上表示，與太陽能、風能、水能等可再生能源存在間歇性、不穩定性特點不同，液體甲醇既可以將不穩定的可再生能源存儲起來，又規避了在儲存運輸方面的低效和安全隱患，可實現電、氫的穩定存儲、運輸和加注。

中國已是世界上最大的甲醇生產國和消費國，具備滿足全球需求的巨大潛力。此外，甲醇作為碳中和的化學和燃料載體，為可持續生物質和沼氣，以及可再生電力制綠色氫氣和工業廢氣、生物源以及空氣中捕獲的二氧化碳轉化提供了橋梁。

李書福表示，吉利從能源安全和綠色低碳角度出發，解決甲醇發動機零部件耐醇、耐久性能等行業難題，掌握甲醇汽車的核心技術，形成專利200餘件，開發甲醇燃料車型20多款，累計行駛里程接近100億公里，最高單車運行里程超過150萬公里，成為全球首個實現甲醇汽車量產的主機廠。

雖然中國內地甲醇汽車在研發、生產環節具有一定優勢，但在消費環節中仍有諸多限制。業界專家認為，一是甲醇汽車仍處於市場導入期，市場空間小，產品可選種類少、競爭力弱；二是甲醇燃料配套基礎設施建設滯後；三是消費者對甲醇汽車認知度低。

目前只有吉利、中國重汽和陝汽集團的甲醇汽車投放市場。當中以吉利不遺餘力，為了推廣甲醇汽車，吉利宣布將在今年推出「雷神智擎甲醇混動」車型，而第4代帝豪醇電混動轎車已經曝光亮相。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映:【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

編輯：沈春生

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【電動車】中資電動車新勢力洗牌　比亞迪8月銷量逾17萬續稱冠　華為支持AITO單月交付首破萬
2022/09/02
【電動車】中資電動車新勢力洗牌　比亞迪8月銷量逾17萬續稱冠　華為支持AITO單月交付首破萬
【電動車電池】贛鋒鋰業曾跌逾2%創超三個月低　夥富臨精工興建磷酸二氫鋰一體化項目、年產達20萬噸
2022/09/02
【電動車電池】贛鋒鋰業曾跌逾2%創超三個月低　夥富臨精工興建磷酸二氫鋰一體化項目、年產達20萬噸

你可能感興趣

【電動車】中資電動車新勢力洗牌　比亞迪8月銷量逾17萬續稱冠　華為支持AITO單月交付首破萬
18:47 2022/09/02
【電動車】中資電動車新勢力洗牌　比亞迪8月銷量逾17萬續稱冠　華為支持AITO單月交付首破萬
【電動車電池】贛鋒鋰業曾跌逾2%創超三個月低　夥富臨精工興建磷酸二氫鋰一體化項目、年產達20萬噸
10:33 2022/09/02
【電動車電池】贛鋒鋰業曾跌逾2%創超三個月低　夥富臨精工興建磷酸二氫鋰一體化項目、年產達20萬噸
電動車 汽車 新能源 專利 中國

下一篇文章

【Apple】 美國手機市場 iPhone市佔率逾5成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通訊技術】華為余承東：將發表「向上捅破天」新技術 被指新手機Mate 50將支援衛星通訊功能 搶先iPhone 14兩日發表
【通訊技術】華為余承東：將發表「向上捅破天」新技術 被指新手機Mate 50將支援衛星通訊功能 搶先iPhone 14兩日發表
啟德跑道區MIAMI QUAY I首張價單有驚喜　折實最平524.2萬起
啟德跑道區MIAMI QUAY I首張價單有驚喜　折實最平524.2萬起
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
業主狠劈「8球」沽上水天巒　12年輸逾千萬
業主狠劈「8球」沽上水天巒　12年輸逾千萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款