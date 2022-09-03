【新能源車】 多元發展 甲醇汽車有商機

中國政府規範三類新能源車，包括純電動車、插電混合動力車及燃料電池車，並對此三類新能源車作出補貼。其實，新能源車不斷研發，例如現正蘊釀的甲醇汽車正是其中一種嘗試。國內甲醇燃料與甲醇汽車發展已歷40多年。

【吉利175】吉利7月銷量按年升24%至逾12萬部【下一頁】

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

2017年，中國科學院提出「液態陽光」概念，即指在生產過程中碳排放極低，或為臨時制的甲醇等液體燃料。近日，吉利控股集團董事長李書福在2022年太原能源低碳發展論壇上表示，與太陽能、風能、水能等可再生能源存在間歇性、不穩定性特點不同，液體甲醇既可以將不穩定的可再生能源存儲起來，又規避了在儲存運輸方面的低效和安全隱患，可實現電、氫的穩定存儲、運輸和加注。

中國已是世界上最大的甲醇生產國和消費國，具備滿足全球需求的巨大潛力。此外，甲醇作為碳中和的化學和燃料載體，為可持續生物質和沼氣，以及可再生電力制綠色氫氣和工業廢氣、生物源以及空氣中捕獲的二氧化碳轉化提供了橋梁。

李書福表示，吉利從能源安全和綠色低碳角度出發，解決甲醇發動機零部件耐醇、耐久性能等行業難題，掌握甲醇汽車的核心技術，形成專利200餘件，開發甲醇燃料車型20多款，累計行駛里程接近100億公里，最高單車運行里程超過150萬公里，成為全球首個實現甲醇汽車量產的主機廠。

雖然中國內地甲醇汽車在研發、生產環節具有一定優勢，但在消費環節中仍有諸多限制。業界專家認為，一是甲醇汽車仍處於市場導入期，市場空間小，產品可選種類少、競爭力弱；二是甲醇燃料配套基礎設施建設滯後；三是消費者對甲醇汽車認知度低。

目前只有吉利、中國重汽和陝汽集團的甲醇汽車投放市場。當中以吉利不遺餘力，為了推廣甲醇汽車，吉利宣布將在今年推出「雷神智擎甲醇混動」車型，而第4代帝豪醇電混動轎車已經曝光亮相。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映:【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：沈春生