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【Apple】 美國手機市場 iPhone市佔率逾5成

環球政經 18:00 2022/09/03

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iPhone 14將會在Apple秋季發布會正式登場，美國市調公司率先來贈興。據行業分析公司Counterpoint Research最新報告，今年第二季度，蘋果在美國智能手機市場所佔份額已經超過50%。

【蘋果iPhone 14】蘋果正式確認9月發布會日期 【下一頁

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

據悉，這是Apple自2007年推出iPhone以來在美國市場所取得的最高市場份額，而剩餘的市場份額由三星、聯想為首的其餘150多款安卓系統手機瓜分。對於Apple來說，這會是個重大里程碑。

Counterpoint Research的市場份額數據是基於所謂「活躍裝機量」（active installed base）統計而成，而該數據統計的是正在使用中的智能手機。這項數據通常比手機出貨量數據更加全面，因為它除了新機出售量外，還會統計到通過二手市場購買手機的用戶，以及舊款iPhone的用戶。

市場研究機構Strategy Analytics數據顯示，2022年第二季度，全球智能手機出貨量同比下降7%至2.91億部。然而同期蘋果出貨量卻同比增長3%，全球市場份額佔有率達到16%，僅次於三星，達到過去十年來Q2的最高表現。

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編輯：沈春生

 

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