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【VR發展】 Meta訂製 高通VR頭顯晶片組

環球政經 17:00 2022/09/03

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美國Meta公司9月2日在柏林舉行的國際電子消費品展覽會（IFA）上宣布，已與晶片製造商高通（Qualcomm）簽署一項協議，後者將為其虛擬現實頭顯設備Quest系列訂製和生產專門晶片組。目前合作協議只涉及VR設備，交易的相關財務條款尚未披露。

【元宇宙】Meta推全新VR頭戴式裝置 配備最先進表情追蹤功能 將於10月亮相【下一頁

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

為了實現Meta首席執行官扎克伯格對元宇宙的願景，該公司還大舉投資於可穿透式眼鏡、增強現實頭顯等技術。Meta一直以來都試圖為其虛擬現實（VR）、增強現實（AR）、混合現實（MR）的一系列頭顯設備開發一套自有晶片。Meta發言人Tyler Yee表示，雙方合作生產的訂製晶片組，將會針對Quest的系統參數進行專門優化。

目前未知高通VR晶片組的詳情，不過近年Meta的確在VR及晶片設計下了不少功夫，例如在2018年的F8開發者大會中，當時的Meta （前身為Facebook）便提出以運算形成的個人臉譜Codec Avatars，讓遠在他處的人可以在虛擬實境看見互動對象的面容。而此項技術原本是透過NVIDIA Titan X顯示卡運算渲染而成，而在目前的設計則是透過Meta Reality Labs客製化晶片實現。

Meta Reality Labs則致力設計神經網絡加速晶片，透過1224乘積陣列、搭配2GB整合記憶體，藉由32位元RISC-V架構打造，藉此對應擬真面貌影像渲染效能，同時佔用面積僅1.6mm²，因此可直接應用在可獨立運作的虛擬視覺頭戴裝置。在這樣的設計下，Meta預期將可讓自己與遠方互動對象，在配戴虛擬視覺頭戴裝置情況下，即可在虛擬環境中看見彼此面容。

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編輯：沈春生

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