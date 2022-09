【人口危機】 美國Z世代 不願生養孩子

自從美國最高法院推翻羅訴韋德案(Roe vs. Wade)的墮胎合法化的裁決之後,引起美國社會廣大迴響,不少「Z世代」表示不願生孩子及養育下一代。「Z世代」則是指1997年至2012年出生的人。這些年輕人表示,氣候變遷加劇、經濟環境惡化、醫療體系不完善都是他們不願意生孩子的主因,這些問題讓他們對養育下一代深感恐懼。

去年12月,約丹·戴維森(Jordan Davidson)為她的新書《那麼你將何時要孩子? 》(So When are You Having Kids?)採訪了300多人。她說疫情導致許多考慮要孩子的人推遲生育。 在戴維森採訪的那些人中,對環境的擔憂在更年輕的群體中更普遍。她說,負擔能力的問題困擾着「千禧一代」和「Z世代」成員。

她還表示,對氣候變化的擔憂也使許多人更加堅定不生孩子的想法。她說:「如今野火、乾旱、熱浪都在增多,這些正發生在我的時代。當我的孩子活在世上時,世界又將變成甚麼樣?」

無論如何,「Z世代」的想法正進一步拉低美國明顯偏低的出生率。2020年,美國出生率下降4%,創下近50年來最大的年度降幅。根據《美聯社》8月31日報導指出,美國2021年新生兒人數較2019年減少了8萬6000人,出生嬰兒人數仍低於新冠肺炎疫情前。

自美國聯邦最高法院保守派大法官6月24日推翻1973年「羅伊訴韋德案」(Roe v. Wade)的歷史性判決,終結美國憲法近50年對女性墮胎權的保障後,許多美國年輕男女紛紛進行結紮手術,以避免意外懷孕卻無法墮胎的困境。對他們來說,養育孩子並不在他們的人生規劃之中。

編輯:沈春生