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【人口危機】 美國Z世代 不願生養孩子

環球政經 16:00 2022/09/03

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自從美國最高法院推翻羅訴韋德案（Roe vs. Wade）的墮胎合法化的裁決之後，引起美國社會廣大迴響，不少「Z世代」表示不願生孩子及養育下一代。「Z世代」則是指1997年至2012年出生的人。這些年輕人表示，氣候變遷加劇、經濟環境惡化、醫療體系不完善都是他們不願意生孩子的主因，這些問題讓他們對養育下一代深感恐懼。

【Z世代】Z世代注重經濟更重視環境與平等　認同性別平等挑戰大【下一頁

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

去年12月，約丹·戴維森（Jordan Davidson）為她的新書《那麼你將何時要孩子？ 》（So When are You Having Kids?）採訪了300多人。她說疫情導致許多考慮要孩子的人推遲生育。 在戴維森採訪的那些人中，對環境的擔憂在更年輕的群體中更普遍。她說，負擔能力的問題困擾着「千禧一代」和「Z世代」成員。

她還表示，對氣候變化的擔憂也使許多人更加堅定不生孩子的想法。她說：「如今野火、乾旱、熱浪都在增多，這些正發生在我的時代。當我的孩子活在世上時，世界又將變成甚麼樣？」

無論如何，「Z世代」的想法正進一步拉低美國明顯偏低的出生率。2020年，美國出生率下降4%，創下近50年來最大的年度降幅。根據《美聯社》8月31日報導指出，美國2021年新生兒人數較2019年減少了8萬6000人，出生嬰兒人數仍低於新冠肺炎疫情前。

自美國聯邦最高法院保守派大法官6月24日推翻1973年「羅伊訴韋德案」（Roe v. Wade）的歷史性判決，終結美國憲法近50年對女性墮胎權的保障後，許多美國年輕男女紛紛進行結紮手術，以避免意外懷孕卻無法墮胎的困境。對他們來說，養育孩子並不在他們的人生規劃之中。

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編輯：沈春生

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