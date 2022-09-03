【行業規範】 歐盟要求廠商 維護手機電池及備件供應

在今年8月底歐盟委員公布的建議草案中，要求規範手機製造商在設備首次上市銷售後的5年內向專業維修人員提供至少15種不同的零部件。消費者也將可以在歐盟範圍內獲得5年內更換電池、顯示屏、充電器、後蓋、甚至SIM/存儲卡托盤的保證。

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該提案草案旨在改善智能手機和平板電腦的可維修性，並減少它們在歐洲的碳足迹，並倒逼製造商製造更耐用和更容易維修的產品，應減少電子垃圾，提高回收率和製造設備所需材料的再利用。

根據歐盟的計劃，如果製造商在5年內不能向消費者提供電池更換服務，那他們將不得不滿足一系列的電池耐久性測試。這些測試將確保設備在1,000個完整的充電週期後保有80%的額定容量。製造商還將需要確保軟件更新不會對電池壽命產生負面影響。

如果這些建議在今年在整個歐洲被採納，那麼智能手機和平板電腦上的新能源標籤也將被引入，其作用與整個歐洲的電視和白色家電上的標籤很相似。

能源標籤將顯示手機或平板電腦可能的電池壽命，還包括設備的防水和防塵保護信息，甚至對手機的抗意外跌落能力進行評級，這些建議遵循類似歐盟實施USB-C充電器的強制規則。

不過，這些規定不適用於具有柔性主顯示屏的手機或平板電腦。總之，這些新規定必將改善智能手機的電池壽命和可維修性，特別是對於預算或低價設備。

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編輯：沈春生