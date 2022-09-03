「細威」美網第3圈止步 淚別球壇感謝姐姐成就自己

美國創奇網球名將「細威」莎蓮娜威廉絲早前已宣布，今屆美國網球公開賽為她退役前的最後賽事。細威周五（2日）敗予澳洲球手，終須止步第3圈。是次或是細威掛拍前最後賽事，她賽後在場上落淚感謝姐姐「大威」成就自己，一眾名人亦紛紛向她致敬。

細威退役前最後大滿貫過首關 美網場邊星光熠熠（多圖） 【下一頁】

細威（Serena Williams）周五夜晚以7-5、6-7及6-1的成績，敗予世界排名46、現年29歲的澳洲球手Ajla Tomljanović。細威早前已宣布美網後退役，她早前亦和姐姐「大威」雲露斯威廉斯（Venus Williams）雙打中首輪出局，今屆美網之旅正式告終。

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細威首場曾一度落後3-5，但其後憑藉發球扳回優勢，但最終仍未能維持，連續兩盤落敗。賽事結束後Tomljanović安靜離場，留下細威與現場觀眾慶祝。細威落淚表示已經盡力，但Tomljanović表現更好，並感謝父母支持。細威亦特別提及姐姐，指無對方自己亦不會取得如此成就，形容姐姐是成就自己的唯一原因。

「細威」為退役解畫 「唔想運動員生涯中途再懷孕」 【下一頁】

細威即將年滿41歲，其職業生涯長達27年，取得23項大滿貫冠軍。賽後一眾名人紛紛向她致敬，剛剛擊敗她的Tomljanović表示，對情況感到抱歉，強調自己和其他人一樣愛著細威，並指對方為網球運動所做的一切令人難以置信。

美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）形容細威職業生涯驚人，能見證她成為史上最偉大運動員之一是幸運的事情，為她感到驕傲。美國高爾夫球手「老虎」活士（Tiger Woods）讚揚細威無論場上場下都是最偉大的人，感謝對方激勵所有人追求夢想。至今獲得史上最多金牌的運動員「水神」 菲比斯（Michael Phelps）則讚揚細威不但改變網球運動，更重要的是協助賦予下一代自主權。

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責任編輯：李俊儀