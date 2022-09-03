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【小米新品】 科幻創未來 米家眼鏡相機正式登場

環球政經 14:00 2022/09/03

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小米產品向來以性價比馳名，近年更勇於嘗試。小米自家設計的米家眼鏡相機，目前已開始全渠道預訂，於9月6日發售，定價為2,599元人民幣（約2,956元）。

【未來科技】AR隱形眼鏡即將面世？ 正開始人體佩戴測試 價錢約為一部智能電話【下一頁

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

這是一款面向未來的智能眼鏡形態相機，酷似科幻電影裏的未來產物，從外形來看，眼鏡左邊為攝像模組，右邊則是顯示屏。

鏡頭參數方面，分別為5,000萬像素四合一廣角主攝、800萬像素潛望式光學長焦鏡頭，其中這枚長焦鏡頭支持5倍光學變焦且搭載分體式OIS光學防抖，最高可實現15倍混合變焦。

此外，滑動右邊鏡腿的特定區域，即可實現變焦。因此，日常佩戴出街時，甚至可以將這副眼鏡當作望遠鏡使用。

該眼鏡相機內置了高通Snapdragon系列8核獨立運算平台，並採用了Micro OLED顯示屏+自由曲面光學棱鏡的組合，光效比達60%，並通過了德國萊茵硬件低藍光認證，陽光環境下屏幕同樣清晰護眼。值得一提的是，該眼鏡相機新增的動植物識別功能，該功能可以智能識別動物、植物名稱以及顯示介紹。

    點擊圖片放大
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同場加映:【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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編輯：沈春生

 

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