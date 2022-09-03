【油價博弈】 OPEC+油組 討論減產 石油供應趨緊

市場人士預計石油輸出國組織OPEC+及其合作夥伴，將於9月5日舉行會議討論減產。OPEC+聯合技術委員會表示，今年剩餘時間和2023年市場將吃緊，並補充說初步數據顯示，經合組織商業石油庫存將在2022年剩餘時間和2023年保持在5年平均水平下方。

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ING大宗商品研究負責人Warren Patterson表示：「我們預計OPEC+將保持產出目標不變。他們自己的數據顯示，市場比預期更緊張。在對產出政策做出任何重大改變之前，他們可能還希望更清楚地了解伊朗產能。」

市場亦在關注西方國家即將對俄羅斯石油出口價格設置上限。預計七國集團（G7）財長將在周五確定計劃，旨在削減莫斯科獲得更多收入用以烏克蘭戰爭，同時保持正常原油貿易，避免價格飆升。

西方領導人在6月同意探討限制煉油商和貿易商可以為俄羅斯原油支付費用的上限，但莫斯科方面表示，它不會遵守這一舉措，並且可以通過向不遵守價格上限的國家運送石油來阻止這一舉措。

歐盟已計劃於12月5日對俄羅斯原油實施海路進口禁運，這導致俄羅斯油價上漲，烏拉爾原油單價較基準布倫特原油貼水幅度從今年早些時候的30至40美元縮小到18至25美元。

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編輯：沈春生