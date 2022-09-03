【晶片破禁】 中國自力更新 國產EDA開源免費

最新美國禁Nvidia及AMD的AI晶片出口中國的事件甚囂塵上，其實美國幾年前已著手限制中國半導體發展，其中包括「斷供」美國EDA軟件，而EDA（Electronic Design Automation）用於電子綫路設計自動化，可說是「晶片之母」。這一殺著令中國半導體業界人心惶惶，亦激起中國廠商的鬥志勢要擺脫美國的控制。近日，業界傳來好消息。

【晶片大戰】美國就限制Nvidia出口AI晶片 給予一年緩衝期【下一頁】

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統信UOS官方今日宣布，嘉立創EDA正式上線統信應用商店，該軟件完全由中國人獨立開發，經過12年研發，擁有自主知識產權。

目前，嘉立創EDA擁有專業版與標準版兩大版本，並承諾對中國用戶永久免費。據介紹，嘉立創EDA與統信UOS深度適配，基於web開發，可在各個平台安裝使用，支持直接在瀏覽器打開。在新一代WebGL引擎加持下，嘉立創EDA專業版流暢提供數万焊盤的PCB設計。

此外，嘉立創EDA還支持超過300頁、5萬器件超大原理圖設計，整合立創商城百萬元件庫及封裝，無需自己繪製封裝電路。

據悉，嘉立創EDA專業版採用全新交互式布綫引擎，流暢穩定不卡頓；標準版簡單易上手，適合簡單設計，常用功能基本滿足，適合入門使用，但不能支持複雜電路設計。

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編輯：沈春生