  • 33°C
香港時間 : 2022903日 (週六) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晶片破禁】 中國自力更新 國產EDA開源免費

環球政經 12:00 2022/09/03

分享：

分享：

最新美國禁Nvidia及AMD的AI晶片出口中國的事件甚囂塵上，其實美國幾年前已著手限制中國半導體發展，其中包括「斷供」美國EDA軟件，而EDA（Electronic Design Automation）用於電子綫路設計自動化，可說是「晶片之母」。這一殺著令中國半導體業界人心惶惶，亦激起中國廠商的鬥志勢要擺脫美國的控制。近日，業界傳來好消息。

【晶片大戰】美國就限制Nvidia出口AI晶片　給予一年緩衝期【下一頁

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

統信UOS官方今日宣布，嘉立創EDA正式上線統信應用商店，該軟件完全由中國人獨立開發，經過12年研發，擁有自主知識產權。

目前，嘉立創EDA擁有專業版與標準版兩大版本，並承諾對中國用戶永久免費。據介紹，嘉立創EDA與統信UOS深度適配，基於web開發，可在各個平台安裝使用，支持直接在瀏覽器打開。在新一代WebGL引擎加持下，嘉立創EDA專業版流暢提供數万焊盤的PCB設計。

此外，嘉立創EDA還支持超過300頁、5萬器件超大原理圖設計，整合立創商城百萬元件庫及封裝，無需自己繪製封裝電路。

據悉，嘉立創EDA專業版採用全新交互式布綫引擎，流暢穩定不卡頓；標準版簡單易上手，適合簡單設計，常用功能基本滿足，適合入門使用，但不能支持複雜電路設計。

    點擊圖片放大
    +5
    +4


同場加映:【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

編輯：沈春生

 

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新股IPO】內地晶片公司地平綫傳來港上市　擬集資最多15.6億元
2022/08/22
【新股IPO】內地晶片公司地平綫傳來港上市　擬集資最多15.6億元

你可能感興趣

【新股IPO】內地晶片公司地平綫傳來港上市　擬集資最多15.6億元
20:51 2022/08/22
【新股IPO】內地晶片公司地平綫傳來港上市　擬集資最多15.6億元
中國市場 設計 晶片 美國 知識產權 中國 軟件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通訊技術】華為余承東：將發表「向上捅破天」新技術 被指新手機Mate 50將支援衛星通訊功能 搶先iPhone 14兩日發表
【通訊技術】華為余承東：將發表「向上捅破天」新技術 被指新手機Mate 50將支援衛星通訊功能 搶先iPhone 14兩日發表
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
啟德跑道區MIAMI QUAY I首張價單有驚喜　折實最平524.2萬起
啟德跑道區MIAMI QUAY I首張價單有驚喜　折實最平524.2萬起
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
業主狠劈「8球」沽上水天巒　12年輸逾千萬
業主狠劈「8球」沽上水天巒　12年輸逾千萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款