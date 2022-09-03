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特朗普寓所檢獲文件清單公開 部分機密文件與衣服混放

環球社會熱點 14:06 2022/09/03

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美國聯邦調查局（FBI）上月搜查前總統特朗普佛羅里達州海湖莊園的寓所，搜出多份機密文件。美國聯邦法官公開一份檢獲文件清單，當中18份更被標識為絕密的最高保密級別。美國法官是次公開文件更顯示，部分特朗普寓所檢獲機密文件更與雜誌衣服混放，亦有部分空文件夾被標記為機密。

美國情報部門正評估 特朗普海湖莊園文件外洩風險 【下一頁】

美國地方法官Aileen Cannon周五（2日）公開法庭記錄，內容包括FBI上月在特朗普（Donald Trump）佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）檢走33盒，共逾1.1萬份文件清單。清單顯示檢走文件中18份被標識為絕密（top secret），54份被標識為機密（secret）及31份被標記為保密（confidential）。

當日FBI亦在莊園檢走90個空的文件夾，但其中48個卻被標記為機密，目前尚未清楚文件夾是空的，亦有部分文件夾被標記需歸還予軍方等部門。清單亦顯示FBI當日檢走物品中包括逾1,500份雜誌及簡報，更有19件衣服等，部分文件或與上述個人物品混雜放置。

特朗普海湖莊園搜查令公開 FBI以非法保有國家機密申請 【下一頁】

法官同時亦公開另一份美國司法部（DOJ）提交的3頁文件，該文件標識日期為周二（8月30日），指調查人員已經完成對檢獲資料的初步監察，將進一步調查及採訪更多證人。

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責任編輯：李俊儀

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