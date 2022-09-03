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【ESG】滙豐前投資主管Stuart Kirk倡分拆ESG　曾批央行誇大氣候變化風險

Hot Talk 13:30 2022/09/03

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HSBC滙豐 （00005） 投資管理前環球責任投資主管Stuart Kirk因早前出席《金融時報》會議時發表涉氣候變化言論而辭職，他昨再在《金融時報》撰文，指ESG一開始就帶有兩種含義，而監管機構從來沒費心分開兩者，所以整個行業的言論和行為都出於不同目的。他認為解決問題的辦法是將ESG分拆開來。

Stuart Kirk解釋，ESG現涉及兩種含義，其一是投資組合經理、分析師和數據公司多年來對ESG投資的理解，就是在試圖評估一項資產的潛在風險調整後的回報時，將環境、社會和治理問題納入考慮。大多數基金的ESG是在此基礎上。天氣、企業文化或不良管治總是在一定程度上影響估值。其二是大多數人對ESG的看法，即試圖用他們的錢做正確的事情，舉例，他們偏好不燒煤、避開裙帶關係，本身有多元化高層人員的公司。

兩種含義混和帶來誤解 

他強調這兩種含義完全不同，一種是考慮將E（環境）、S（社會）和G（管治）作為投資過程的「輸入」，另一種則是「輸出」或目標最大化，這個衝突導致了無數誤解。 他指，當ESG有兩種含義時，基金報告也是一派胡言。資產管理公司不斷被要求表明他們的ESG投資組合的平均ESG得分優於指數。但對於ESG只是一個投資過程「輸入」的基金來說，任何不參考估值的分數都是無意義。在ESG評級差的股票遭大量拋售後，若它們夠平，投資者可能想買入大量該股；至於ESG產出的基金，他們的報告帶有錯誤數字，幾乎所有的投資組合仍然是根據輸入指數來衡量，即使持有的股票是在輸出基礎上選擇的。

他認為解決這些問題的唯一辦法是將ESG一分為二，如果兩種形式的ESG都有其各自的意義，那麽就有可能有光明的未來，然而，若繼續將兩者混為一談，那麽ESG的大部分領域就沒有意義，也不可能出現必要辯論以推動行業發展。

氣候變化言論曾招批評

Stuart Kirk於今年5月時出席《金融時報》會議時曾指，央行決策者和其他環球政府過分強調，甚至擴大氣候變化的金融風險，言論引來氣候變化關注者批評，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在社交平台急割席，否認Kirk言論代表該行。

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【HSBC滙豐】滙豐負責任投資主管批央行誇大氣候變化風險後遭停職　祈耀年急割席（第二版）

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編輯：胡學能

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港股 ESG 基金 金融 行業 氣候暖化 滙豐控股（00005）

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