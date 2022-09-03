【烏克蘭戰爭】IAEA料下周發表核電廠視察報告 2代表留守至戰爭結束

烏克蘭扎波羅熱核電廠附近戰事頻生，觸發全球陷入核災危機恐慌。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西日前完成視察後稱感到滿意，他預料下周初就能發表視察報告。格羅西透露目前仍有6名IAEA代表在核電廠，其中2人將留守至俄烏雙方敵對行動結束。

IAEA代表團完成視察 部分人留守核電廠 【下一頁】

格羅西（Rafael Grossi）周五（2日）返奧地利維也納（Vienna）召開記者會表示，他和團隊在扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠內看到所要求的一切，未對任何情景覺得驚訝。格羅西預料，IAEA將於下周初就核電廠安全發表視察報告。

格羅西此前曾表明，希望能永久在核電廠內派駐人員。他在記者會上透露，他們一行14人中仍有6人身處核電廠內，下周時將減至2人，該兩名代表將繼續留守直至俄烏雙方敵對行動結束。格羅西表示，未來不會再出現雙方說辭矛盾的情況，IAEA人員將直接獲悉內部情況。

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格羅西指，IAEA在當地目標是確保核電廠穩定及安全，相信2名代表的存在有助達成目標，及阻止有意破壞核電廠人士的意圖。他指當外界知道IAEA代表將在當地見證，並立即通報發生的事情，對現況發揮了非常重要的穩定作用。

格羅西承認，核電廠附近地區的軍事行動正在增加，情況令人感到非憂慮。格羅西亦透露核電廠內部情況指，俄烏技術團隊正合作操作設備，局面非常緊張。在IAEA團隊到訪期間，俄羅斯人員都非常沉默。

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責任編輯：李俊儀