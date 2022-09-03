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【加息點睇】諾貝爾經濟學獎得主警告 聯儲局加息導致通脹惡化

股樓投資 16:35 2022/09/03

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諾貝爾經濟學獎得主、美國哥倫比亞大學教授斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）已多次公開強調，美國聯儲局加息無助壓抑通脹。日前，他再分析聯儲局加息將會導致美國通膨惡化。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

第一，他認為通脹的根本原因來自於供應面中斷，導致石油、食品價格的上漲，而且大公司的利潤率會隨住投入成本的增加而上升，根據理論指出，每當利率上升企業都會趁機漲價，從而導致更高的通脹，再來房子為通膨的另一個重要組成成分，若提高利率其價格也會直接反映在租金上。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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他又指出，當局沒有真正捕捉到實質工資的變化，當勞動力市場緊張時，實質工資通常會上漲。「現在勞動力市場非常緊張，商品價格一直上漲，這應該意味著企業會更多地補償工人，但這並沒有發生，我看到的是實質工資一直在下降。」他說。

【同場加映】青姐話：港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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撰文：林衛

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經濟 加息 美國聯儲局

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