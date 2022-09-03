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【專家論市】霸菱方偉昌 解構基金建倉邏輯 新能源未必要追當頭起

股樓投資 15:54 2022/09/03

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霸菱中港股票投資總監方偉昌看好國內的本土消費及國產品牌的前景，這類股份的估值不菲，但勝在具有確定性，不存在政策風險。他說：「我們會買有能力加價的公司，即使成本上升，消費者依然肯買。」他又分享了兩個揀股心得，讓大家作參考。第一，買可以贏得市場份額的公司，好像國內消費者不買Nike、Adidas，改買李寧（02331）或安踏（02020），代表國潮消費趨勢，可該後者的市佔率有提升空間。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

第二，尋找產品研發、品牌形象和行銷策略優勝的公司，「一些啤酒公司只要推出新瓶裝，找個代言人，便可以賣貴1元，很像我們曾經持有的小米（01810），小米早期推出新產品的速度很快，行銷手法十分成功和創新。由於現在宏觀經濟環境不佳，我們更加希望公司不斷有方法轉嫁成本。」

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後  大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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論國策支持、能見度高的行業，不可不提新能源板塊。方偉昌透露，在新能源的產業鏈尋寶，不能光買當頭起，更重要是判斷未來產能的變化。舉例，今年硅料價格大漲，反而要留意下游的投資機會。「我們會看哪一個板塊的供應最缺，去年買硅料，今年可能買下游，跟電動車一樣，去年有買電池，今年改買中下游的公司，主要看未來兩年全球和公司產能增長。比如，我們預視未來一兩年硅料會狂加產能，當價格平穩，下游公司便會開始有運行。」

【同場加映】青姐話：港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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撰文：林衛

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安踏體育（02020） 板塊 港股 李寧（02331）

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