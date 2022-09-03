【專家論市】海通陳彥甫 市場悲觀更宜放長綫 教路布局結構增長主題

海通國際資產管理部投資策略團隊負責人及董事總經理陳彥甫認為，市況瀰漫悲觀情緒，兼且投資信心不足，恰恰更適合長綫部署。畢竟，大市未有明確方向，區間上落的格局，短綫操作很講求進出時機，難度自然大增，若果自問不夠「眼明手快」，長綫持有的贏面會高得多。「如果大市真的繼續下跌，甚至回試之前的低點，我覺得這都是很好的建倉時間點。雖然估值低不代表大市在未來兩三個月一定馬上反彈，不過在低估值的時候進場，長期持有的回報一定很好。」

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板塊方面，他比較青睞具有結構性增長的板塊，如新能源、半導體等。「在中國經濟可能短期內壓力比較大的環境下，新能源企業的增長趨勢是很確定的。新能源行業包括了光伏、風電和新能源汽車的供應鏈，如光伏不止是發電，還有上游企業；新能源汽車不止是造車的，也要留意鋰電池的供應鏈。」其次，國內的半導體行業乃得益於國產替代概念。

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雖然美國總統拜登（Joe Biden）早前簽署了《晶片與科學法案》（Chips and Science Act），或許會對某些企業造成打擊，但同時中國也會加速發展本土的半導體產業，「這個行業不光是下游的晶圓代工，上游的產業鏈還有材料、設備、晶片設計，甚至是比較特殊的半導體，如絕緣柵雙極電晶體（IGBT），這個更多是來自新能源汽車的需求。」值得注意是，半導體行業本身相當廣泛，不能只着眼在晶圓代工企業。「如果要拼最先端的晶圓代工製造，面對台灣、韓國等競爭對手，肯定還有很長的路去追趕，但是其他個別比較小的領域，或者門檻不是很高的，我覺得國內企業不管在能力或本土需求，發展都很快的，但是這類企業在A股的選擇更多一些。」

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撰文：林衛