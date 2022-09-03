【券商點睇】經濟數據佳支持美元高踞不下 人民幣破七機會大？

美滙指數往上挑戰110關口，續創20年新高，其他非美貨幣難免要捱打。其中，人民幣正進入新一波跌浪，在岸人民幣經已跌至6.9水平，當下市場不少分析人民幣滙價會否「破7」。

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國金證券首席經濟學家趙偉指出，美國步入衰退的時點或在冬春之交，市場交易由滯脹向衰退的切換中，海外穩定性依然較差。能源價格高企下，經濟體間衰退擔憂程度的分化，或導致美元維持強勢，並對人民幣構成貶值壓力。

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對於人民幣未來走勢，平安證券首席經濟學家鐘正生團隊認為，本輪人民幣滙率有「破7」的可能性。當前人民幣滙率所處點位仍然偏強，一是人民幣相對於一籃子貨幣的滙率處於高位，在今年人民幣兌美元貶值的過程中降幅比較有限；二是以2018年為基數，美元兌人民幣匯率的升值幅度，明顯小於美滙指數的升幅，且二者差仍趨於擴大。不過，後續有較大可能推出抑制人民幣貶值的政策工具，包括上調外滙風險準備金率、大幅下調外滙存款准備金率等，重啟逆周期因子的可能性也在加大。

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撰文：林衛