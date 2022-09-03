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【能源危機】俄羅斯暫停北溪一號供氣 歐洲經濟危危乎？

股樓投資 16:13 2022/09/03

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俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，原定周六（3 日）結束檢修的北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管綫，卻因發現技術問題，無法如期恢復供氣。綜合報導，暫停供氣的原因是氣泵機組及渦輪機於檢修時發現有漏油問題，只有在專業維修公司維修的條件下，才能完全消除這些渦輪機上的漏油問題，但目前沒有迹象表明，修復時間需要多長。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

有報導指，北溪一號無法如期恢復供應，將會使歐洲能源危機加劇，若持續關閉下去，將使家庭、工廠和經濟處於危機中，削弱歐洲在俄烏衝突支持的影響力。事實上，基於能源價格和通脹高企，不少分析都對歐洲經濟前景表示憂慮，其中《經濟學人》就指出，歐洲經濟前景悲觀的原因之一，乃消費者的服務支出將難以支撐歐洲的經濟。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡京東 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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隨着消費者勒緊褲頭，為漫長寒冷的冬天做好準備，導致市場情緒降溫。根據PMI數字，未來幾個月內歐洲服務業可能呈停滯不前，房地產及運輸面臨格外嚴重的艱難情況。同時，歐洲亦會面臨能源價格上升，以及加息一同發生的情境。由於歐洲央行低估了通脹程度，決定將年度通脹率由8月的9.1% 降至2%的目標。經濟學家預計，歐洲央行將在9月8日的政策會議上大幅升息，屆時可能升息0.75厘，以加強對抗通脹的能力。

【同場加映】青姐話：港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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撰文：林衛

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能源危機 俄羅斯 歐洲 歐洲央行 PMI

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