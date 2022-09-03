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【港股點睇】股神沽貨踩多港股一腳 北水打對台重新淨流入

股樓投資 13:54 2022/09/03

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過去一周，恒指表現「弱過藥煲」，輾轉又回到19500點水平，始終無法擺脫L形底。不過，北水流向卻「倒返轉」，經過連續兩周流出後，港股通重現淨流入，合共43億元人民幣，主要多得美團（03690）北水流出金額大減，過去一周只有1.6億元，較上周大幅收窄95%。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

「股神」巴菲特沽售比亞迪（01211）成為淡市焦點，可謂踩多港股一腳，嚴重拖累投資氣氛。資料顯示，巴郡在周四（1日）再沽出170多萬股的比亞迪，套現4.5億元，持股量降至18.87%。但值得注意是，有南下資金「打對台」密密吸比亞迪，過去一周該股淨買入3.6億元。

【延伸閱讀】下半年展望：高盛料下半年現4大投資主題 38隻中資股潛在受惠，請按【見下頁

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此外，獲北水買入的板塊相當分散，還有科網、石油、煤炭和物管等。當中以騰訊（00700）最旺，一周淨買入達17.6億元。然而，小米（01810）與快手（01024）雙雙捱沽，一周各流出3.9億元，可見除了騰訊之外，北水對科技股的買貨意欲始終有限。

【同場加映】青姐話：港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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撰文：林衛

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比亞迪股份（01211） 港股 港股通 巴菲特 板塊

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