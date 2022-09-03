【美股點睇】通脹與加息憂慮揮之不去 美股大起伏兼連挫三周

上周五（2日），美國公布8月非農新增職位多於預期，達到31.5萬個，但平均時薪增幅與失業率均遜預期，反映美國就業市場非一面倒強勢，令美股單日走勢猶如過山車，以道瓊斯指數計，高低波幅達844點，全日收報31318點，跌1.1%。另標普500及納斯達克指數分別下1.1%和1.3%。

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就業數據顯示，在經濟衰退的憂慮加劇下，企業對勞動力仍有一定需求。與此同時，8月失業率由3.5%升至3.7%，主要因更多人進入勞動市場求職，就業參與率升至62.4%，而8月時薪上升0.3%至32.36美元，少過市場預期的0.4%升幅。

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隨着市場對通脹及加息的憂慮揮之不去，美股已連續三周下跌，對息口最敏感的納指由高位累跌11.8%。美國10年債息則持續向上，逼近3.2厘的水平。不過，由於參差的就業數據，讓加息預期略為降火，根據Fedwatch的統計，市場預期9月美國加息0.75厘的機會率已由7成降至5成多。

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撰文：林衛