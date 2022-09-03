  • 32°C
香港時間 : 2022903日 (週六) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股點睇】通脹與加息憂慮揮之不去 美股大起伏兼連挫三周

股樓投資 13:36 2022/09/03

分享：

分享：

上周五（2日），美國公布8月非農新增職位多於預期，達到31.5萬個，但平均時薪增幅與失業率均遜預期，反映美國就業市場非一面倒強勢，令美股單日走勢猶如過山車，以道瓊斯指數計，高低波幅達844點，全日收報31318點，跌1.1%。另標普500及納斯達克指數分別下1.1%和1.3%。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

就業數據顯示，在經濟衰退的憂慮加劇下，企業對勞動力仍有一定需求。與此同時，8月失業率由3.5%升至3.7%，主要因更多人進入勞動市場求職，就業參與率升至62.4%，而8月時薪上升0.3%至32.36美元，少過市場預期的0.4%升幅。

【延伸閱讀】下半年部署：大和下調恒指本年目標至24500點 推薦3大主題12隻首選股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

隨着市場對通脹及加息的憂慮揮之不去，美股已連續三周下跌，對息口最敏感的納指由高位累跌11.8%。美國10年債息則持續向上，逼近3.2厘的水平。不過，由於參差的就業數據，讓加息預期略為降火，根據Fedwatch的統計，市場預期9月美國加息0.75厘的機會率已由7成降至5成多。

【同場加映】青姐話：港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
美股 美國 美國聯儲局 失業率

上一篇文章

【港股點睇】股神沽貨踩多港股一腳 北水打對台重新淨流入

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】 時來運轉 世局「暗戰」逐步明朗化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通訊技術】華為余承東：將發表「向上捅破天」新技術 被指新手機Mate 50將支援衛星通訊功能 搶先iPhone 14兩日發表
【通訊技術】華為余承東：將發表「向上捅破天」新技術 被指新手機Mate 50將支援衛星通訊功能 搶先iPhone 14兩日發表
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
啟德跑道區MIAMI QUAY I首張價單有驚喜　折實最平524.2萬起
啟德跑道區MIAMI QUAY I首張價單有驚喜　折實最平524.2萬起
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
業主狠劈「8球」沽上水天巒　12年輸逾千萬
業主狠劈「8球」沽上水天巒　12年輸逾千萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款