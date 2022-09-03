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【拼多多】Temu上綫進軍美國市場 拼多多越洋挑戰亞馬遜

股樓投資 14:05 2022/09/03

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國內競爭激烈，生意難撈，連電商平台拼多多（PDD）亦要拓展海外市場掘金。最近公司旗下的Temu已在美國上綫，被視為可能對亞馬遜構成新挑戰，皆因拼多多面世後，於國內不斷蠶食龍頭阿里巴巴（09988）的市場份額，對「以細打大」自然不會陌生。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

資料顯示，Temu已於9月1日上線，推出了包括服裝、珠寶、寵物用品、家居用品、園藝用品在內的商品。這是拼多多首次向海外大舉進軍。Temu是一個跨境電商網站，大多產品可能來自海外。Temu稱，發貨到美國需要7至15個工作日。

【延伸閱讀】下半年部署：法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單，請按【見下頁

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有分析指，Temu的模式將效仿中國最大跨境電商獨立站SHEIN，不同之處在於Temu並非單一服裝類商品，而是面向全品類招商。更重要是，國內優質的產業鏈還有大量的未上綫，隨着更多的平台加入到跨境電商領域，中國品牌將有更多「走出去」的渠道。

【同場加映】青姐話：港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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撰文：林衛

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