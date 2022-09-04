【金融峰會】香港據報擬豁免金融峰會參與者酒店隔離　傳有高層憂影響銀行形象

金管局將於11月舉行一連兩日的「國際金融領袖投資峰會」。華爾街日報報道，金管局提出對與會者安排免檢疫的想法，但仍需要接受7天醫學監察、不能自由前往某些公眾場所例如餐廳，但有部分獲邀人士表示：「謝謝，但不了。（Thanks， but no thanks.）」

報道引述消息指，香港有關方面跟潛在參與峰會人士討論「0+7」安排，即抵港後毋須到酒店隔離檢疫，只需進行居家醫學監察，和限制進入某些公眾場所例如餐廳，但一些大型金融機構高層表示，他們很想參加會議，但如果目前的隔離規定仍然存在，他們就不會前往香港。

消息指，這些高層不希望獲得豁免而毋須遵守這些規定，因為他們的公司的大部分員工及整個社會都仍正受這些限制，而他們卻得到特殊待遇，會引來負面眼光。目前香港對國際入境者實行「3+4」政策（3天強制酒店檢疫及4天醫學監察）。

金管局發言人回應本報查詢，指該局正積極籌備財政司司長在本年度財政預算案公布的高層次國際投資峰會，該局正與相關持份者討論，協調峰會的各項安排。

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編輯：胡學能