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【北溪一號】俄宣布不會如期重開 稱發現漏油情況（第二版）

環球社會熱點 17:43 2022/09/03

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俄羅斯周三（8月31日）起暫停北溪一號管道天然氣供歐，指需進行3日的維修。惟俄羅斯突然宣布，北溪一號管道不會如期重開。俄羅斯指維修期間發現漏油情況，未能提供重開時間。歐盟指摘俄羅斯言論僅是藉口。惟德國西門子集團表示，相關漏油不會造成停運。

（第二版更新西門子指不會造成停運）

G7同意為俄石油價格封頂 俄警告中斷供應（第二版） 【下一頁】

德國西門子集團（Siemens）表示，相關漏油情況通常不會影響渦輪機運作，且可機場密封，屬維護工作範圍內的常規程序。西門子更指過去亦曾發生類似情況，同樣未導致停運。企業同時強調，已多次指出俄羅斯聖彼得堡西北部Portovaya、北溪一號起點壓縮機站有足夠渦輪機，令北溪一號繼續運作。

負責是次維修的俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）周五（2日）在通訊平台Telegram突然發表聲明宣布，北溪一號（Nord Stream 1）不會於周六（3日）如期重開。Gazprom表示，管道沿線一個關鍵渦輪機出現漏油情況，令渦輪機無法安全運作。Gazprom指，在完成全面維修前，管道不會重啟。

歐盟首席發言人Eric Mamer表示，俄羅斯再次以錯誤的藉口暫停北溪一號供應，再次證實 Gazprom作為供應商根部不可靠。

Gazprom在TG發出指是北溪一號管道機件漏油相

德國能源監管機構負責人穆勒（Klaus Mueller）在社交平台Twitter上表示，德國料液化天然氣（LNG） 設備將於今年冬季起運作，俄羅斯決定暫停北溪一號供應，為相關節能政策增加意義。

俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏 【下一頁】

英國能源咨詢公司Aurora大宗商品高級助理Jacob Mandel表示，俄羅斯宣布停止北溪一號供應並未令歐洲過去數周進口天然氣前景帶來顯著改變。他指俄羅斯是次維修前，管道每天輸送約3,000萬立方米，即總量的2成，相當於今年剩餘時間僅能再獲得3.7億立方米，僅佔德國年需求量的4%，更不足歐洲年需求量的1%。

由於近期天然氣價格暴漲，歐洲能源價格不斷飆升。歐盟曾指需為俄羅斯管道天然氣訂立價格上限，俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，若歐盟實施價格上限措施，俄羅斯當局將停止歐洲的供應。

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責任編輯：李俊儀

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