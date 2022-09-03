【滙豐控股5】聯儲局傳結束 對滙豐長達10年執法令

外電報道，據美國聯儲局日前聲明顯示，該局決定結束對滙豐控股(00005)違反美國制裁和反洗錢規定而實施近10年的執法令，於8月26日起生效。

聯儲局於2012年的行動源於針對滙豐的一宗案件，指其繞過美國法律幫助拉美販毒集團洗錢，以及在處理來自伊朗、古巴、利比亞、蘇丹和緬甸的交易時違反了規定。滙豐於2012年12月承認美國的指控，與美國司法部簽訂了延期起訴協議。在就案件達成和解時，該行同意向美國政府支付當時創紀錄的19億美元罰款。2017年，司法部結束了監督協議。

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滙豐於聲明中表示，過去10年，集團員工一直在努力轉變其金融犯罪風險管理能力，對聯儲局終止2012年的執法令感到高興，並會繼續致力打擊金融犯罪。

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