【內房危機】大摩：最壞情況下　內房問題料觸發中國股市大挫兩成、增長放緩至2%

摩根士丹利日前發表報告，指倘中國當局無法提供足夠資金及其他支援，以幫助內地房地產市場回穩，中國股市將因而錄得兩成跌幅，內地GDP增長明年亦料放緩至平均2%，兼導致失業率升至逾7%。

大摩預期，中國政府會嘗試拯救內房行業，包括推出大規模基金，以協助發展商落成交樓，從而推動內房銷售與價格於下半年回穩。然而，大摩提醒，倘基金規模太小，又或其他扶助措施有限，內地經濟與股市前景將不容樂觀。

在大摩的「壓力測試」假設下，一旦上述負面假設成真，指數6至12個月內料再出現兩成跌幅，而且跌市可能會持續較長時間。同時，內地GDP增長亦會大幅放緩，明年平均增速料降至僅得2%。同時，該行預計逾1100萬人將因而面臨失業，導致市場失業率升至逾7%，並以建造業、住宿行業及飲食業職位流失最多。

對整體經濟溢出效應至今仍可控

不過大摩認為，內房對整體經濟的溢出效應至今仍然可控，問題是按內房現時的規模與動力而言，近期措施是否足夠。即使中國政府有能力令內房回穩，大摩指人口老化亦會拖累房屋需求，導致全國內房行業呈現下行趨勢。

在該行推算的基本情境下，長期房屋需求於2020至2030年間，預計會有三成跌幅。內房市場放緩每年料將拖累經濟增長0.1個百分點，反觀過往20年，內房每年可為內地經濟帶來1個百分點的拉動作用。

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記者：余倩敏