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【新股IPO】樂華娛樂2306傳市況欠佳估值未符預期 擬叫停香港上市計劃

股樓投資 22:14 2022/09/02

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消息指，內地藝人管理公司樂華娛樂集團(新上市編號:02306)由於招股過程中投資者反應未如理想，估值水平未達預期，將叫停是次在港上市計劃，考慮待市場回暖後再作打算。引述內地媒體報道，樂華娛樂預計明年恢復上市計劃。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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樂華娛樂本來自上周三（８月24日）至本周四（８月31日)招股，下周三（９月7日）掛牌，集資不超過1.4億美元。是次招股引入嘉實基金、藍色光標及貓眼娛樂（01896）為基石投資者外，公司近年亦引入抖音旗下量子躍動、阿里巴巴(09988)旗下東陽阿里巴巴影業，以及黎瑞剛旗下華人文化集團等為股東。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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記者：張以正

 

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樂華娛樂（02306） IPO 港股

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