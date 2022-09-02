  • 30°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 22:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】中創新航科技傳推遲在港上市聆訊

股樓投資 21:52 2022/09/02

分享：

分享：

引述外電報道，中國鋰電池生產商中創新航科技推遲來港上市聆訊，惟未知其押後上市原因。日前有消息指，中創新航科技原定於周四(1日)闖關，尋求通過聯交所上市聆訊。公司連同行使超額配股權，計劃集資最多20億美元，成為今年本港第二大新股集資王，僅次於早前集資21億美元上市的中國中免（01880）。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

    點擊圖片放大
    +5
    +4

中創新航成立於2007年，主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池以及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發。目前，公司在常州、洛陽、廈門、成都、武漢以及合肥設立產業基地，在十四五期間，公司規劃產能超過500GWh。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股

上一篇文章

【iM驗樓】驗收天水圍Wetland Seasons Bay 單位獲98高分 近濕地公園驚見有蜂巢？

下一篇文章

【新股IPO】洪九果品6689認購不足下限定價 暗盤微跌0.6% 收報39.75元

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

寧啃15%辣稅　急沽愛琴海岸海景戶　代理：等多大半個月　少付40萬辣稅
寧啃15%辣稅　急沽愛琴海岸海景戶　代理：等多大半個月　少付40萬辣稅
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
【2022中秋節】君悅酒店全新包裝月餅禮盒 早鳥及快閃優惠低至7折 6件裝迷你奶皇月餅300元有找
【2022中秋節】君悅酒店全新包裝月餅禮盒 早鳥及快閃優惠低至7折 6件裝迷你奶皇月餅300元有找
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【晶片大戰】美國禁Nvidia及AMD　對中俄出口兩款AI晶片
【晶片大戰】美國禁Nvidia及AMD　對中俄出口兩款AI晶片
摩通推薦13隻 長倉策略首選股份
摩通推薦13隻 長倉策略首選股份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款