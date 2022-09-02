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【新股IPO】洪九果品6689認購不足下限定價 暗盤微跌0.6% 收報39.75元

股樓投資 21:41 2022/09/02

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內地多品牌鮮果集團洪九果品（新上市編號:06689)將於下周一（5日）掛牌，據輝立交易平台顯示，其上市前暗盤平開報40元，最高曾見42.5元，低見39元，暗盤收市報39.75元，較招股價40元微跌0.6%。此外，洪九果品公開發售部分認購不足，錄得認購約0.6倍，合共55.54萬股未獲認購的香港發售股份已重新分配至國際發售；100%中籤率，人人有份。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

阿里巴巴（09988）有份投資的洪九果品，是次上市亦引入了兩名基石投資者包括廣發全球及南方基金，合共認購2,600萬美元公司股份。

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是次集資所得，當中約45%將於未來３年內用於完善水果供應鏈；約22%用於水果品牌打造及產品推廣；約16%用於數碼化系統升級及全球水果產業互聯網平台開發；約7%用於償還銀行貸款；約10%用於補充流動資金需求及其他一般企業用途。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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記者：張以正

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洪九果品（06689） IPO 港股

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