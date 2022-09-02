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【ZA Bank母企】眾安國際獲股東百仕達1.03億美元增資　百仕達投票權益增至約44%

股市 21:29 2022/09/02

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眾安國際獲股東百仕達1.03億美元增資　百仕達投票權益增至約44%

由眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund持有的虛擬銀行ZA Bank眾安銀行，股東權益有變動。內險股眾安在線 （06060） 公布，旗下非全資附屬公司、虛擬銀行ZA Bank眾安銀行的母企眾安國際，獲眾安國際股東之一的百仕達控股 （01168） 增資。

百仕達控股周五（2日）以每股0.66美元，額外認購約1.56億股眾安國際普通股，即涉資約1.03億美元。

百仕達增資前，眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund分別持有眾安國際約47.32%、約41.50%、約8.33%及約2.85%的投票權益。

於百仕達額外認購事項完成後，眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund將分別持有眾安國際約44.70%、約44.75%、約7.86%及約2.69%的投票權益。

相關文章：

【虛擬銀行】眾安在綫上半年按年轉蝕　淨虧損逾6.2億元人民幣　ZA Bank客量逾60萬人、貸款餘額逾40億港元

【內險股】眾安保險逆市下插3%　首5月保費收入83.8億人幣、按年增長8.5%

記者：宋佩恩、余倩敏

港股 保險公司 虛擬銀行 銀行 百仕達控股（01168） 眾安在線（06060）

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