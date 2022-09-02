【ZA Bank母企】眾安國際獲股東百仕達1.03億美元增資　百仕達投票權益增至約44%

▲ 眾安國際獲股東百仕達1.03億美元增資 百仕達投票權益增至約44%

由眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund持有的虛擬銀行ZA Bank眾安銀行，股東權益有變動。內險股眾安在線 （06060） 公布，旗下非全資附屬公司、虛擬銀行ZA Bank眾安銀行的母企眾安國際，獲眾安國際股東之一的百仕達控股 （01168） 增資。

百仕達控股周五（2日）以每股0.66美元，額外認購約1.56億股眾安國際普通股，即涉資約1.03億美元。

百仕達增資前，眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund分別持有眾安國際約47.32%、約41.50%、約8.33%及約2.85%的投票權益。

於百仕達額外認購事項完成後，眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund將分別持有眾安國際約44.70%、約44.75%、約7.86%及約2.69%的投票權益。

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記者：宋佩恩、余倩敏