【比亞迪 1211】 再遭「股神」巴菲特沽171萬股 套現約4.5億元 持股量降至18.87%

「股神」巴菲特（Warren Buffett）再沽比亞迪（01211）股份。根據港交所（00388）權益披露顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美﹕BRK）於昨日（1日）出售171.6萬股比亞迪H股，每股平均價為262.7243元，套現4.5億元。是次減持後，其持股量再由19.02%降至18.87%，涉2.07億股。

同場加映﹕【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

本周初，巴郡才申報於8月24日出售133.1萬股比亞迪股份，每股平均價約277.1元，套現約3.7億元。對於巴菲特再度減持，比亞迪回應指，已從港交所獲悉相關情況，並重申股東減持行為為股東投資決策，而公司銷量屢創新高，目前經營情況健康，一切正常。

自消息披露後，比亞迪股價本周急挫13.8%，周五（2日）收報228.4元。

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映﹕【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧