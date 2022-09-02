  • 30°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 21:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比亞迪 1211】 再遭「股神」巴菲特沽171萬股 套現約4.5億元 持股量降至18.87%

股樓投資 20:45 2022/09/02

分享：

分享：

「股神」巴菲特（Warren Buffett）再沽比亞迪（01211）股份。根據港交所（00388）權益披露顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美﹕BRK）於昨日（1日）出售171.6萬股比亞迪H股，每股平均價為262.7243元，套現4.5億元。是次減持後，其持股量再由19.02%降至18.87%，涉2.07億股。

同場加映﹕【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

本周初，巴郡才申報於8月24日出售133.1萬股比亞迪股份，每股平均價約277.1元，套現約3.7億元。對於巴菲特再度減持，比亞迪回應指，已從港交所獲悉相關情況，並重申股東減持行為為股東投資決策，而公司銷量屢創新高，目前經營情況健康，一切正常。

自消息披露後，比亞迪股價本周急挫13.8%，周五（2日）收報228.4元。

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映﹕【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
比亞迪股份（01211） 比亞迪 減持 港股 巴菲特

下一篇文章

【帶你睇盤】臨海屋苑景靚有靚裝　兩房叫價560萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

摩通推薦13隻 長倉策略首選股份
摩通推薦13隻 長倉策略首選股份
寧啃15%辣稅　急沽愛琴海岸海景戶　代理：等多大半個月　少付40萬辣稅
寧啃15%辣稅　急沽愛琴海岸海景戶　代理：等多大半個月　少付40萬辣稅
【數碼投資】數字資產（DAS） 論壇一連8場已掀序幕 透過12行業關鍵領域拆解虛擬資產前景及應用
【數碼投資】數字資產（DAS） 論壇一連8場已掀序幕 透過12行業關鍵領域拆解虛擬資產前景及應用
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【晶片大戰】美國禁Nvidia及AMD　對中俄出口兩款AI晶片
【晶片大戰】美國禁Nvidia及AMD　對中俄出口兩款AI晶片
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款