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【互聯網監管】網信辦啟動打擊網絡謠言和虛假訊息行動　為期3個月

股市 20:44 2022/09/02

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據網信辦中國微信公眾號消息，為深入清理網絡謠言和虛假信息，營造風清氣正的網絡環境，中央網信辦決定即日起在全國範圍內啟動為期3個月的「清朗·打擊網絡謠言和虛假信訊息專項行動」。

行動將全面深入清理網絡謠言和虛假信息，著力解決舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮的問題。健全完善監測、發現、辟謠、處置全流程工作規範，壓緊壓實網站平台主體責任。加大造謠傳謠行為懲治力度，查處曝光典型案例，形成強大震懾，最大限度擠壓網絡謠言和虛假信息生存空間，營造清朗網絡環境。

網信辦表示，堅持管內容、管行為、管主體相結合，聚焦問題多發高發的重點平台、重點環節、重點版塊，切實加大清理整治力度，建立完善常態化治理機制，持續保持高壓嚴管態勢，確保專項整治取得實效。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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記者：余倩敏

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