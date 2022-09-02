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【消費保障】金管局就「先買後付」產品向銀行發出通告 要求銀行年底前落實七大措施保障消費者

理財智慧 20:09 2022/09/02

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「先買後付」的市場營銷手法近年愈來愈常見，但背後導致過度借貸的風險也引起多個地區的監管機構關注，香港金融管理局今日（9月2日）就「先買後付」產品向銀行發出通告，要求銀行今年底前落實7項措施，以加強保障消費者。

【談保說道】私營醫療商品化成保險陷阱 濫用醫療保險問題 竟要「大眾一齊埋單」？【下一頁

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

以下為7大措施

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副總裁阮國恒在匯思撰文指，過去一兩年部分歐美國家「先買後付」客戶量及交易額以倍數增長，香港的發展尚在起步階段。現時市場上不少「先買後付」的服務商都屬非銀行的金融科技企業，但也有一些本地銀行陸續推出以「先買後付」作招徠的分期付款產品。他指出「先買後付」其實與無抵押私人貸款無異，因此提醒消費者要小心留意有關借貸帶來的風險。

【經濟危機】國際貨幣基金組織與斯里蘭卡達成初步協議 將撥款226億元進行援助【下一頁

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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記者：鄭日棱

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