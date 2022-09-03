有盈退休：港股心頭好

論買股票，筆者可說是獨行俠，從不與任何人商量，也不會聽媒體上的「財經演員」說三道四，說甚麼「日綫」或「止賺止蝕」位。總之，個人詳盡分析後，認為應該買入就「掃貨」，望升個天長地久，直至客觀條件改變。

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面



入錯，也不會考慮甚麼「止蝕位」，即斬，錯就是錯，不應等甚麼「止蝕位」！若果不出現怎麼辦！攬炒？簡單，其實，一發覺上了賊船就應即跳。沒有理由等賊「改邪歸正」才跳船。



國泰航空玩波幅



筆者長期觀察兩隻股，覺得「好好玩」。因會不斷有波幅，讓散戶有買入賣出的時機。一為國泰航空（ 00293 ），另一為港交所（00388）。國泰航空上個低位為6.1元，不買就笨。這間公司是「受保護公司」，政府一如其他公用股公司一般，不會讓她死。因為國泰是香港對外客運貨運的「血管」。所以，政府早兩年一借就200幾億元相救，並入股國泰，日後一切航空政策，必會有所傾斜。跌到6元多，全面反映負面因素。一旦疫情好轉，並且復常時，最少彈上10元 ，周四（9月1日）收報8.11元！



港交所愈跌愈買

另一為港交所，早前公布業績，一如預期，在全球經濟下滑、地緣政治洶湧及疫情打擊中國經濟下，業績當然下滑，包括收入、溢利、成交、股息等方面。不過，有沒有蝕本？沒有啊，只是賺少了，但一樣有派息。



市場情緒，不時會反應過敏，於是，一下子大量沽盤湧現，令港交所股價插至周三（8月31日）的317.8元。筆者的看法是，此時不買，更待何時？個人決定，愈跌愈買。



因為，以宏觀分析來說，港交所的重要有利因素並無改變！包括：一、獨家沒有競爭，政府保護；二、角色為全中國唯一國際交易所，發展深不可測；三、仍有200間公司排隊上市，經濟情況一轉，交易額必升；四、管治能力、負債及產品服務，質素維持。過去半年，筆者已準確捕捉過2次港交所320元至380元的波幅。今次也蠻有信心！

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍