【投資分析】對沖基金巨頭Man Group：亞洲股市明年將超越歐美

對沖基金巨頭Man Group預計，亞洲股市明年將超越其他地區，主因是通脹上漲幅度較慢，以及企業盈利下調的周期的快將結束。這家對沖基金巨頭已押注印度和東南亞的防禦性股票，但其警告，北亞股市仍然較容易受到貿易疲軟和中國經濟放緩的影響。

Man Group亞洲（日本除外）股票主管Andrew Swan表示，西方目前正面臨很多問題，主要圍繞著投機泡沫，如過度刺激、通脹壓力和勞動力短缺，而這些因素在亞洲均不存在，故現時亞洲的基本面比其他市場強勁。

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亞洲股市今年以來下跌了近20%，或連續第二年跑輸美國和歐洲市場。這些地區因對中國的過度依賴，而受到該國因疫情實施的封控措施影響，加上聯儲局的加息引發新興市場的資金外流。

不過，Andrew Swan認為，由於當地通脹較溫和，使央行能夠採取較慢的加息步伐。加上該地區的企業盈利已下調大約75%，而發達市場的企業盈利下調潮才剛剛開始，故預計亞洲可以更快地度過股市低迷期。

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責任編輯：黃苑筠