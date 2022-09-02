今日財經精選（2022年9月2日） 股市 19:08 2022/09/02 分享： 分享： 「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。 精選短片：（1）美股隨時再試底？拆解美國聯儲局加息走向（2）電訊盈科008收息攻略 呢個價位部署入手可收10厘息（3）高息定存VS高息股點揀？伍禮賢推介一隻高息股、隨時收近10厘息 *皇牌節目：【開市追揸沽】大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？（附Time code） 欄名 : 今日財經精選 相關文章 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 2022/08/29 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 2022/08/29 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 2022/08/29 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 港股宜慢慢收集 比亞迪（01211）可分注吸納？ 2022/08/29 港股宜慢慢收集 比亞迪（01211）可分注吸納？ 美團3690績後部署 短綫、中長綫策略部署一覽 2022/08/29 美團3690績後部署 短綫、中長綫策略部署一覽 你可能感興趣 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 15:20 2022/08/29 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 14:35 2022/08/29 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 14:55 2022/08/29 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 最新專欄文章 更多 今日財經精選（2022年9月1日） 2022/09/01 今日財經精選（2022年9月1日） 今日財經精選（2022年8月31日） 2022/08/31 今日財經精選（2022年8月31日） 今日財經精選（2022年8月30日） 2022/08/30 今日財經精選（2022年8月30日） 今日財經精選（2022年8月29日） 2022/08/29 今日財經精選（2022年8月29日） 今日財經精選（2022年8月26日） 2022/08/26 今日財經精選（2022年8月26日） 加息 目標價 撈貨 金融 博反彈 港股 恒生指數