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今日財經精選（2022年9月2日）

股市 19:08 2022/09/02

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「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。

精選短片：（1）美股隨時再試底？拆解美國聯儲局加息走向（2）電訊盈科008收息攻略　呢個價位部署入手可收10厘息（3）高息定存VS高息股點揀？伍禮賢推介一隻高息股、隨時收近10厘息

*皇牌節目：【開市追揸沽】大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？（附Time code）

 

欄名 : 今日財經精選

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