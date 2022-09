【美網】澳洲壞小子吐口水被罰 爆粗鬧索女友「唔撐我就走」

澳洲27歲網球手Nick Kyrgios有「壞小子」之稱,於美國網球公開賽第二輪賽事期間有多個出界舉動。他投訴聞到大麻味後身體不適,又不滿場邊女友及親友無歡呼爆粗大鬧「唔撐我就走」,更因在賽場吐口水等不文舉動被罰款。

里安納度傳有新女友 疑與烏克蘭22歲模特熱戀 【下一頁】

世界排名第25位的Nick Kyrgios本周三(8月31日)迎戰法國球手Benjamin Bonzi,但於賽事期間就多多牢騷。Nick打到第二盤時爆粗投訴球場傳出大麻的氣味,指自己聞到就會哮喘病發。

戰至第三盤時,Nick開始不滿坐在球場廂房的女友Costeen Hatzi及親友等人沒有為他歡呼呐喊,再次爆粗斥責他們。

Nick吐口水片段

Nick更憤怒地呵斥道:

大佬,如果你唔係撐我就唔該返歸!

(Go home if you’re not going to f–king support me, bro.)