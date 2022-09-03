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【美網】澳洲壞小子吐口水被罰 爆粗鬧索女友「唔撐我就走」

環球社會熱點 09:05 2022/09/03

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澳洲27歲網球手Nick Kyrgios有「壞小子」之稱，於美國網球公開賽第二輪賽事期間有多個出界舉動。他投訴聞到大麻味後身體不適，又不滿場邊女友及親友無歡呼爆粗大鬧「唔撐我就走」，更因在賽場吐口水等不文舉動被罰款。

里安納度傳有新女友 疑與烏克蘭22歲模特熱戀 【下一頁】

世界排名第25位的Nick Kyrgios本周三（8月31日）迎戰法國球手Benjamin Bonzi，但於賽事期間就多多牢騷。Nick打到第二盤時爆粗投訴球場傳出大麻的氣味，指自己聞到就會哮喘病發。

    點擊圖片放大
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戰至第三盤時，Nick開始不滿坐在球場廂房的女友Costeen Hatzi及親友等人沒有為他歡呼呐喊，再次爆粗斥責他們。

Nick吐口水片段

Nick更憤怒地呵斥道：

大佬，如果你唔係撐我就唔該返歸！

（Go home if you’re not going to f–king support me, bro.）

里安納度傳與女模特分手 歷任女友難逃過25歲即分命運 【下一頁】

Nick在球場上更向著禁區方向吐口水，行為令不少在場人士表現震驚。

賽事主辦方周五（2日）宣布，Nick因違反體育精神的行為被正式罰款7,500美元（約5.9萬港元），是美網球員今年面臨的最大筆罰款。

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責任編輯：鄭錦玲

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